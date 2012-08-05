20 тысяч человек отметили 20 лет эры "КаZантипа"

Музыкальный проект "КаZантип", который в этом году отмечает двадцатилетие, открылся в ночь на воскресенье на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории, передает корреспондент УНИАН.

"КаZантип" в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Отсюда и название проекта. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга. Ему сопутствовала музыка. В начале 2000-х годов "КаZантип" переехал на запад Крыма и вскоре переименовался в "Республику Z". На пляже находятся десятки баров и танцполов и масса странных архитектурных сооружений.

"Те, кто способны чувствовать сопричастность, понимать и гордиться, что 20 лет нашей эры - это наша огромная общая победа, поднимите руки и скажите: "Вау!" - заявил на открытии президент оранжевой республики Никита I (Маршунок).

Небо над Поповкой озарил фейерверк.

"Великий народ" равлекали на главном танцполе GusGus - группа из Исландии, которая сочетает в своей музыке элементы техно, фанка, хип-хопа, хауса, а также английский диджей Sasha, в начале 90-х он был центральной фигурой в популяризации электронной танцевальной музыки.

"20 лет - это подведение итогов, рубеж, когда можно сделать выводы. Проект растет, и мы растем вместе с ним. Меняются люди, меняется аудитория, меняются артисты. Стало трудно удивлять, особенно тех, кто ездит к нам 20 лет", - заявил журналистам один из организаторов проекта Николай Карпов.

По его оценке, открытие собрало не менее 20 тысяч человек.

В этом году виза, которая предоставляет неограниченный доступ на территорию "Республики Z", стоит две тысячи гривен, единоразовый вход - в два раза дешевле. Желтый чемодан, сделанный по правилам "КаZaнтипа", остается одним из его символов и при условии заблаговременной регистрации дает право бесплатного входа на территорию республики.

Юбилейный "КаZантип" продлится до середины августа.