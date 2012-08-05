Двое туристов из России сорвались со скалы в Крыму: один погиб
12:03, 05 августа 2012Крым
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Чертов палец!
Житель Воронежа, приехавший в Крым на отдых, скончался в реанимации в результате травм, которые он получил, упав со скалы Чертов палец в районе Судака. Инцидент произошел 4 августа, сообщила в воскресенье пресс-служба крымского управления МЧС.
Со скалы сорвались двое молодых мужчин из Воронежа - 20 и 22 лет. Их отвезли в больницу курортного города. Первый умер в реанимации. Второй находится в медучреждении с переломами голеней.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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