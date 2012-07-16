Зачем украинцев подталкивают к скупке доллара

В последнее время информпространство переполнено прогнозами экспертов и аналитиков о том, что будет с курсом гривни до конца года. Все они сводятся к одному – национальная валюта девальвирует.

Некоторые даже предполагают, что после парламентских выборов доллар может «подпрыгнуть» чуть ли не вдвое - до 15 гривен за «бакс». Но при этом звучит маленькая оговорочка - такого подорожания "зелени" можно ожидать только, если выборы спровоцируют новый Майдан.

А если не будет Майдана, и выборы станут очередным сговором политиков, которые после раздачи очередной порции социальных инициатив спокойно поделят места в парламенте? Кто решил, что нардепы, эти революционеры от народа, хотят нового Майдана, они, скорее, желают комфортно усесться в теплые министерские кресла. Да и почему Майдан может привести к резкому скачку доллара. «Оранжевые» события показали, что «зеленый» исключительно на «революционных дрожжах» не растет. Для валютных колебаний нужны куда более специфические и намного менее заметные простому обывателю факторы, нежели волнения в обществе. На курс более сильное давление оказывает кризис на экономическом пространстве. И как тогда прикажете понимать вышеупомянутого аналитика? Неужели в том плане, что кто-то, мыслящий в аналогичном направлении, в случае прихода к власти может спровоцировать новый виток кризиса?!

Действительно, в июне текущего года доллар в Украине подорожал. Но всего лишь на 0,3%, что и ростом назвать сложно. Просто отдельные лица за счет увеличения спрэда между ценой покупки и продажи пытаются дополнительно подзаработать. Доллар с начала мая фактически остаётся относительно стабильным. Хотя аналитики все время пытаются доказать обратное, видимо им это очень нужно.

Небольшие скачки курса в июне были вызваны тривиальным явлением - Минфин скупал валюту для выплаты процентов по еврооблигациям и для их погашения. Кроме того, валюта нужна была для реструктуризации долга перед ВТБ. В июле необходимо около 24 млн. долл., чтобы погасить текущие проценты по госдолгу. Сумма небольшая, поэтому и доллар начал немного снижаться на межбанковском рынке.

Чтобы понять, кому выгоден дорогой доллар, достаточно изучить оборот валюты на межбанковском рынке. Начиная с конца мая, объемы сделок по ее покупке и продаже растут ускоренными темпами. Несмотря на все разговоры «наверху» о том, что банки должны кредитовать экономику, реальная ситуация выглядит совершенно по-иному. Финучреждения отдают все силы и время на валютные спекуляции (да не отпугнет никого такое слово). Имея свободные денежные средства в большей степени за счет депозитов населения, банки скупают валюту для последующей перепродажи. Кроме того, заполучив возможность использовать разного рода валютные деривативы, они начали активно осваивать данный сегмент рынка. В дело пошли замысловатые модели своп и РЕПО операций. К тому же банки получили еще один инструмент для подобных спекуляций - валютные ОВГЗ. Не хватает им только высокого доллара – продать бы его как можно дороже, а скупить - по дешевке.

Импортеры, которые сейчас очень обласканы властью, тоже все больше и больше втягиваются во всякого рода спекуляции. Пользуясь юридическими уловками в законодательстве, они на рынке скупают валюту миллиардами, и вместо того, чтобы перечислять ее за реальный товар, «сидят» в ожидании, когда курс вырастет, чтобы огромную массу «зеленых» продать повыгодней, а разницу положить себе «в карман». Как иначе, кроме как спекуляцией, можно объяснить рост объема покупки валюты на межбанковском рынке в летний период?! Ведь даже в хорошие времена бизнес сокращал обороты, не то что сейчас, когда благодаря суровой заботе правительства он находится в стадии стагнации. О каких закупках продукции машиностроения, а именно так трактуют официальные источники увеличение спроса на «заморскую» продукцию, может идти речь? Кто эти покупатели машин и оборудования, где они взяли денежные средства на реконструкцию предприятия, или, может, это происходит в свете подготовки к очередному Евро? Вопросы, вопросы...

Складывается впечатление, что нынешнее руководство страны само заинтересовано во всем происходящем, поэтому и поощряются разного рода прогнозы о росте доллара, чтобы население в очередной раз начало скупать его, даже не задумываясь, что конкретно оно покупает. В США приближаются очередные выборы президента, снова поднимается вопрос увеличения лимита госдолга. Теперь уже говорят об уровне в 16-17 трлн долл., предыдущий размер исчерпывается. Если на следующий бюджетный год (в США он длится с сентября по сентябрь) запланированы доходы на уровне 2,9 трлн долл., а расходы - 3,8 млрд долл., значит, разницу как обычно допечатают.

В результате, украинцам предложат «зеленые бумажки», которые, можно сказать, ничем не обеспечены. Как это ни парадоксально звучит, но закрадывается подозрение, что именно поэтому наша «заботливая» власть и подталкивает население к мысли о необходимости прикупить доллары, от которых она сама хочет избавиться, ведь прекрасно осознает - очередная эмиссия в США обесценит эту валюту. И вполне можно допустить, что именно это лежит в основе нервных прогнозов будущего курса. К тому же, если посчитать, то станет понятно - с 2011 года по настоящее время курс доллара вырос всего на 1,3%. Все, кто держал валюту на руках, получился в убытке, и их продолжают агитировать к ее покупке. Прогнозы, конечно, вещь важная, но нужно реально смотреть на ситуацию.

Невозможно за счет скупки «зеленых» сохранить свои сбережения (особенно, если речь идет о длительном накоплении). Доллары – не имущество, не драгметалл, которые и позволяют жить в финансовой безопасности. Это - просто бумага, которую время от времени кто-то хочет продать из-за переизбытка, правда, с выгодой. А если что не так, то можно признать прогнозы ошибочными.

Николай Господарец