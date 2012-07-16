Во вторник Украину зальют дожди

17 июля погоду в Украине обусловит холодный атмосферный фронт, перемещающийся с запада на восток страны. В большинстве областей ожидаются ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с, сообщает Метеопрог.

Погода в северных областях: ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-15 градусов, днем похолодает до 20-24. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в южных областях: ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 16-24 градуса, днем 26-29. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в восточных областях: ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 17-19, днем 24-29 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в западных областях: ночью и днем кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура снизится ночью до 8-12 градусов, днем до 17-23. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в центральных областях: ночью и днем ливни, грозы, град, шквалы, 15-20 м/с. Температура ночью 14-19 градусов, на Винничине похолодает до 10-13, днем 23-27 градусов. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на курортах Крыма 17 июля: в Евпатории, Севастополе, Ялте и Феодосии ливни, грозы, местами град, шквалы, 15-20 м/с. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-20 градусов, днем 29-30.

Температура морской воды у берегов Черного моря в районе Феодосии 25 градусов, в районе Евпатории, Севастополя и Ялты 26, в районе Одессы 27 градусов.

Погода на курортах в Карпатском регионе 17 июля: в Моршине, Трускавце, Яремче и Сваляве кратковременные дожди, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 10-11 градусов, днем 21-22. Ветер северо-западный, юго-западный, 5-10 м/с.