В Украину идут дожди

10 июля в течение суток на западе, севере и местами в центральных областях Украины атмосферные фронты обусловят ливневые грозовые дожди. Лишь на востоке страны область повышенного давления, поэтому осадков не ожидается, сообщает "Метеопрог".

В северных областях ночью и днем местами грозовые дожди. Температура ночью 18-21 градус, днем 30-35. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях ночью и днем преимущественно без осадков. Температура ночью 20-24 градуса, днем 31-36. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В восточных областях ночью и днем без осадков. Температура ночью 18-21, днем 30-32 градуса. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В западных областях ночью без осадков, днем ливневые грозовые дожди. Температура ночью 18-20 градусов, в Карпатах 16-17, днем температура снизится до 24-29. Ветер юго-западный, северо-западный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.

В центральных областях ночью без осадков, днем в Винницкой и Черкасской областях грозовые дожди. Температура ночью 19-22 градуса, днем 29-35. Ветер южный, юго-восточный, 5-10, во время грозы порывы 15-20 м/с.