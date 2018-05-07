Где отдохнуть: особенности крымского сезона-2012

В Черноморском самое чистое море, но скучно, в Керчи дешево и не жарко, а в Ялте места на пляже надо занимать с утра...

Россиян не ждать. Уехали в Грецию

Украинцы по-прежнему предпочитают Крым многим европейским курортам. Об этом свидетельствует количество дополнительных поездов, пущенных «Укрзализныцей» в южном направлении. Только в июне, на железнодорожном транспорте в Крым добралось более одного миллиона пассажиров. Повышенный интерес к полуострову фиксирует и всемирный поисковик Google: десятку самых популярных туристических запросов украинцев возглавили Крым и Карпаты.

«Цены на размещение, если сравнивать с прошлым годом, не повысились, – считает министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. – Причина тому – высокая конкуренция среди пансионатов, санаториев и владельцев частного жилья. Туристам я бы рекомендовал именно санаторный отдых, где есть лечение и оздоровление. Путевка в недорогой санаторий, обойдется отдыхающим немногим дороже, чем снимать жилье. Зато вы получите качественный отдых и защитите себя от вероятных проблем».

Правда, по информации вице-президента Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Ирины Полянской, наибольшим спросом среди отдыхающих пользуется как раз таки частный сектор, квартиры и дома посуточно, а не путевки в санатории.

«По данным нашего мониторинга, жилье, снимаемое у хозяев, без организации питания, самое популярное, – говорит Полянская. – А путевки в санатории и свободные места, есть в наличии практически всегда. Такая тенденция прослеживается уже три года».

А вот ждать массового приезда россиян или белорусов в этом году не стоит. Дело не в дороговизне Крыма, а в неоправданной стоимости ж/д билетов.

«Билет из Москвы в Крым стоит $200, то есть семье из трех человек – двое взрослых, плюс ребенок, только дорога в Крым обойдется около $500, – подсчитывает вице-президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя Ирина Полянская. – А туда и обратно выйдет вообще 1000$ и это только дорога! Я уже не говорю о размещении и культурной программе. По нашим данным, россияне сейчас предпочитают отдыхать в Греции, а не в Крыму».

Западный Крым: чистое море

По данным Ирины Полянской, частный сектор в этом году дешевый в симферопольском поселке Николаевка: с человека просят 35-50 гривен. Такие же цены в Черноморском, Штормовом и Молочном. Конечно, за такую цену не стоит ожидать сервиса и кондиционера в номере. Вы получите кровать, старую советскую тумбочку возле нее, небольшое зеркало и элементарные удобства. Скорее всего, во дворе.

«Что касается здравниц, то самый дешевый отдых у нас традиционно был в отелях западного побережья: от Черноморского до Севастополя, – говорит Полянская. – В пансионатах, где предусмотрено трехразовое питание или в новых отелях это будет в районе 20-30 евро с человека в сутки».

Вообще, если говорить о Западном побережье Крыма, то, по мнению многих туроператоров, это самый удобный из экономных вариантов. Поселится в том же Черноморском не так дорого: например, простенькую однокомнатную квартиру можно снять за сто гривен, а жилье с кондиционером, новой мебелью в десяти-пятнадцати минутах от моря обойдется в 150-180 гривен. Двухкомнатные с евроремонтом сейчас сдают за 200-220 гривен.

«В основном приезжают люди с детьми на своих машинах из Киевской и Донецкой областей Украины, – рассказывает Нариман, владелец пансионата на двадцать койко-мест. – Место у меня стоит пятьдесят гривен, если с завтраком и ужином, то 130 гривен».

Еще один плюс Черноморского – здесь самое чистое море в Крыму. Нет крупных заводов в береговой зоне, портов и химического производства. Кроме того, если туристы приехали на собственном авто, можно съездить на Атлеш и Беляус, красивейшие места, где снимались многие отечественные фильмы. Например, «Пираты XX века». Кстати, в этом регионе любит отдыхать главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

«Еще один плюс Черноморского – в пределах ста километров есть куда поехать, – объясняет Ирина Полянская. – Наскучило Черноморское – можно рвануть в Евпаторию, там есть что посмотреть и добираться не так далеко».

В самой Евпатории цены повыше: однокомнатную квартиру в центре города, без евроремонта предлагают за 200-220 гривен в сутки. Частный сектор – койко-место с удобствами во дворе обойдется в 50-80 гривен, а «полу-люкс» в частном пансионате можно снять за 30-35 долларов.

Восток: дешево и сердито

Ближайший конкурент Западного Крыма в плане дешевизны отдыха – Керченский полуостров.

«Восточный Крым и Керчь в частности, действительно дешевые, – говорит вице-президент Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя. – Но там есть несколько существенных минусов: во-первых, неудобно добираться, а во-вторых, там нет достаточного количества интересных туристу объектов».

Ну, а если возникнет желание посмотреть, например, Южный берег Крыма, то сделать это будет очень непросто. На рейсовом автобусе дорога из Керчи до Симферополя займет четыре часа и еще два, до самой Ялты. Шесть часов и это только в один конец.

«Поверьте мне, в Керчи есть что посмотреть, – не соглашается экскурсовод Анатолий Капустин. – Аджимушкайские каменоломни, крепость Ени-Кале, склеп Деметры, музей рыб… Я могу перечислять очень долго! Отпуска не хватит, чтобы со всеми достопримечательностями ознакомится. Так это только Керчь, а если есть авто, то можно колесить по удивительным, почти диким бухтам и пляжам Золотого, съездить на Аршинцевскую косу, в конце концов, побывать на острове Тузла, где сходятся два моря – Черное и Азовское».

Однокомнатную квартиру в Керчи, без евроремонта, но в пяти минутах ходьбы от моря, предлагают за 120 гривен. Благоустроенная «двушка» обойдется в 200 гривен в сутки.

«Керченский полуостров хорош тем, что там практически никогда не бывает такой жары и духоты, как, например, в Черноморском, – рассказывает педиатр Александр Коваль. – Регион подходит для людей со слабым сердцем и плохо переносящим летнее пекло».

ЮБК: гламурно, дорого и…тесно

Квартира в центре Ялты по-прежнему остается доступной только людям с высоким достатком. «Однушка» обойдется в 400-450 гривен, это если повезет. Двухкомнатная жилье видом на море – от $100. Частный сектор тоже дорог: 250 гривен за место с удобствами во дворе.

«ЮБК – это по сути ВИП-сегмент полуострова, – рассказывают в Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя. – Но если говорить конкретно о Ялте, то там мест на коммунальных пляжах просто нет. Приходится приходить утром, чтобы занять, а пляжи санаториев – платные».

В Алуште на пляжах тоже многолюдно, но цены на жилье дешевле. Правда, не намного. Домик в частном секторе без хозяев – 60-70 долларов в сутки, однокомнатная квартира – $40, «двушка» с евроремонтом, кондиционером, стиральной машиной и хорошим плазменным телевизором – $80.

Севастополь: город-герой

Квартиру в Севастополе можно снять за 200 гривен – однокомнатную, простенькую, но недалеко от моря. Квартира класса «люкс» обойдется в полтора раза дороже, а за «двушку» в центре сейчас просят 350-400 гривен.

Туроператоры не скрывают: уже в августе цены на жилье в Крыму вырастут. Насколько высоким будет подорожание, не говорят. Все зависит от погоды и количества отдыхающих.

Нина Юрьева