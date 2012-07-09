Янукович "работает" у моря
10:28, 09 июля 2012Крым
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Ждет Путина в Крыму
Президент Украины Виктор Янукович находится в Крыму в "рабочем отпуске", в графике главы государства - ряд встреч и переговоров, сообщила его пресс-служба.
В частности, 12 июля под председательством Януковича и президента России Владимира Путина в Ялте состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.
Кроме того, в течение "рабочего отпуска" президент намерен посетить с поездками ряд регионов Украины.
Напомним, что 9 июля Янукович отмечает день рождения.
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