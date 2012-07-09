Янукович "работает" у моря

Президент Украины Виктор Янукович находится в Крыму в "рабочем отпуске", в графике главы государства - ряд встреч и переговоров, сообщила его пресс-служба.

В частности, 12 июля под председательством Януковича и президента России Владимира Путина в Ялте состоится заседание украинско-российской межгосударственной комиссии.

Кроме того, в течение "рабочего отпуска" президент намерен посетить с поездками ряд регионов Украины.

Напомним, что 9 июля Янукович отмечает день рождения.