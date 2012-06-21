Мужчина получил ожоги 90% тела в Симферополе
10:00, 21 июня 2012Крым
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ЧП в гостинице
Человек получил ожоги II-III степени 90% поверхности тела при распилке металлической арматуры возле пустой емкости от горюче-смазочных материалов на территории частной гостиницы в Симферополе, сообщила пресс-служба крымского управлення МЧС.
Несчастный случай произошел 20 июня.
34-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Сотрудники прокуратуры проводят расследование.
По данным МЧС, гостиница на улице Ялтинская принадлежит компании «Ягармин»..
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