Известный в прошлом игрок киевского "Динамо" стал тренером "Таврии"

Совет учредителей "Таврии" назначил главным тренером симферопольской футбольной команды Олега Лужного - известного в прошлом игрока киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала". Он подписал с "Таврией" контракт на три года, сообщила пресс-служба спортивного клуба.

43-летний коуч "Таврии" определится с тренерским штабом чуть позже.

Руководство "Таврии" на прошлой неделе освободило 66-летнего Семена Альтмана от должности главного тренера команды, на которой он работал около года.

Лужный с 2006 года работал ассистентом главного тренера киевского "Динамо".

В амплуа защитника выступал за команды: "Торпедо", Луцк (1985 – 1988 гг.), "Карпаты", Львов (1988 г.), "Динамо", Киев (1989 – 1999 гг.), "Арсенал", Лондон (1999 – 2003 гг.), "Вулверхэмптон", Англия (2003 – 2004 гг.).

Провел 8 матчей за сборную СССР. За сборную Украины отыграл 52 поединка (в 39-ти из которых выводил команду на поле в качестве капитана, что является национальным рекордом). Мастер спорта международного класса.

Гендиректор "Таврии" Сергей Куницын отметил: руководство клуба надеется, что с приходом Лужного команда поднимется в турнирной таблице уже в предстоящем сезоне.

"Перед командой стоят серьезные задачи, поэтому работать будем по-серьезному. Для меня все вы равны: мне не важны ваши национальность и возраст. Я хочу, чтобы на каждый матч вы выходили, как на последний в своей жизни, бились на поле с первой и до последней секунды. Кто будет соответствовать этим критериям - тот и будет у меня играть", - сказал Лужный футболистам в среду на базе спорткомплекса "Скиф" в Бахчисарайском районе.