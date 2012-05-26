В Крыму установили памятник велосипеду

В Симферополе увековечили двухколесное транспортное средство - велосипед, устновив памятник экологическому транспорту, его открытие приурочили к спортивному празднику «Велодень», проводимому 26 мая.

Велосипед, высотой 2 метра и длиной 3,5 метра, собрали в течение недели из подручных материалов умельцы одной из симферопольских фирм, занимающихся наружной рекламой.

«Размер велосипеда один к двум, все детали воссозданы в оригинале - цепь от мотоцикла, рама из металлических труб, сиденье специально выливалось из пластмассы. Это полностью ручная работа, эксклюзив, - сказал автор идеи гигантского велосипеда Павел Павленко. - Памятник - призыв к тому, чтобы люди пересаживали на экологический чистый вид транспорта».

Также в рамках «Велодня» в Симферополе около 200 горожан устроили велопробег, проехавшись на велосипедах по городским улицам. «Мы хотим показать, что велосипедистов в городе много, нас надо уважать как участников дорожного движения», - отметил организатор велопробега симферополец Николай Александров.

Кроме того, в рамках спортивного праздника была открыта временная выставка велосипедов советского и постсоветского периода. Организаторам удалось собрать 17 старинных экспонатов, их разделили на три категории: детские, подростковые и взрослые. Среди экспонатов - такие известные марки велосипедов, как: «Зайчик», «Аист», «Украина», «Тиса», «Спутник», «Орленок».

Акция «Велодень» проходит сегодня в 50-ти городах Украины. В Крыму ее поддержали Симферополь, Севастополь, Феодосия, Керчь и Бахчисарай.