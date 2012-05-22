У грека-инвалида отобрали полсотни тысяч гривен в Крыму
15:07, 22 мая 2012Крым
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Приехал подлечиться
Сотрудники милиции разыскивают Бориса Бокучаева по подозрению в ограблении гражданина Греции, инвалида І группы, который приехал на лечение в крымский город Саки. Мужчина сопровождал иностранца и в понедельник забрал у него серебро и деньги, ущерб составил 47 тысяч гривен, сообщила пресс-служба главка МВД.
"Бокучав Борис, 14.05.1968 года рождения., паспорт ЕК 694153, высказывал угрозы расправой, после чего забрал из барсетки инвалида 4 400 евро, 3 000 гривен и серебряную бижутерию", - говорится в оперативке.
Если вам известно местонахождение разыскиваемого, сообщите в милицию по телефонам: (06563) 2-18-42, (06563) 3-12-67, 102 или телефону доверия (06563) 2-63-92.
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