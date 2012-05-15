Сокровища Черного моря покажут в Ялте

Выставка подводной археологии «Сокровища Черного моря» откроется 17 мая в Ялте, во дворце «Ласточкино гнездо», сообщил Республиканский комитет по охране культурного наследия.

«На выставке будут представлены античные амфоры, римская терракота, корабельные рынды и штурвалы, ядра и мушкеты, серебро корабельных кладов», - говорится в пресс-релизе.

Организаторы выставки также расскажут о работе пятой глубоководной подводно-археологической экспедиции «Берег Богов».

На дне Черного моря накоплены следы исторических событий от неолита до Второй Мировой войны. Его глубины интересовали ученых и историков.

Цель исследований - поиск затопленных археологических объектов доисторического времени в районе северо-западного шельфа Черного моря, в частности, стоянок каменного века.