10 тысяч человек открыли парадом курортный сезон в Евпатории (фото)

Порядка 10 тысяч человек провели шествие по улицам города Евпатория в Крыму, открыв курортный сезон, сообщила пресс-служба мэрии.

Жителей города и туристов приветствовал владыка морей Нептун.

Шествие продолжалось около двух часов, в нем участвовали более 170 предприятий и организаций города.

Девиз нынешнего сезона: «Евпатория-курорт: здравствуй, лето, здравствуй, спорт!». Так город поддерживает футбольный чемпионат Евро-2012. Участники шествия надели спортивную форму и праздничные наряды.

Музеи города 29 апреля провели день открытых дверей.

В Евпатории также прошли выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии.

В городе проживают более 120 тысяч человек.