10 тысяч человек открыли парадом курортный сезон в Евпатории (фото)
"Здравствуй, лето, здравствуй, спорт!"
Порядка 10 тысяч человек провели шествие по улицам города Евпатория в Крыму, открыв курортный сезон, сообщила пресс-служба мэрии.
Жителей города и туристов приветствовал владыка морей Нептун.
Шествие продолжалось около двух часов, в нем участвовали более 170 предприятий и организаций города.
Девиз нынешнего сезона: «Евпатория-курорт: здравствуй, лето, здравствуй, спорт!». Так город поддерживает футбольный чемпионат Евро-2012. Участники шествия надели спортивную форму и праздничные наряды.
Музеи города 29 апреля провели день открытых дверей.
В Евпатории также прошли выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, художественной фотографии.
В городе проживают более 120 тысяч человек.