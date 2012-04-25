540 га крымской земли отдадут 17 фирмам под солнечные "фермы"
Решение Совмина
Совет министров Крыма на заседании в среду дал согласие 17 фирмам на разработку проектов землеустройства по отводу участков общей площадью почти 540 гектаров в 11 регионах полуострова для строительства и обслуживания солнечных электростанций.
В постановлениях крымского правительства говорится, что земучатки выделяются на условиях аренды.
Сроки строительства и мощность объектов в документах не указаны.
В частности, в Белогорском районе по 60 гектаров получат общества с ограниченной ответственностью "Меркурий Солар", "Марс Солар", "Сатурн Солар", 50 га - "Сириус Солар", 10 га - "Каппа Солар".
В Первомайском районе 49 га - "Омега Солар", 36 га - "Омега Пиви".
В Раздольненском районе 20 га достанутся "Тета Солар", 10 га - "Лямбда Пиви".
В Черноморском районе 30 га - "Лямбда Солар", 37 га - "Сигма Солар".
В Бахчисарайском районе 20 га - "Каппа Пиви".
В Симферопольском районе 10 га - "Йота Пиви".
В Красноперекопском районе 20 га - "Тета Пиви".
В Нижнегорском районе 13,8 га "Омикрон Солар".
В Джанкойском и Красногвардейском районах 20 и 13 га - "Йота Солар".
20 га в районе Феодосии - "Эпсилон Пиви".
"Мы скоро будем лучшими в мире по электростанциям", - сказал крымский премьер Анатолий Могилев.