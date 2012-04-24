Чиновникам Минобороны светит 6 лет тюрьмы за аферу с имуществом

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного обмена чиновниками Министерства обороны Украины хозяйственных сооружений военного городка в Симферополе на квартиры в разных регионах полуострова, правоохранители оценивают ущерб в 700 тысяч гривен, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Должностные лица оборонного ведомства нарушили постановление Кабинета министров Украины "О порядке отчуждения и реализации военного имущества". Дело открыто по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса - "злоупотребление служебным положением" после проведенной проверки.

"В октябре 2004 года должностные лица Минобороны, осуществлявшие управление госимуществом военного городка, используя служебное положение, заключили с рядом предприятий договор обмена недвижимого имущества на 19 квартир для военнослужащих и членов их семей. Обмен осуществлялся по необоснованно завышенной стоимости квартир", - говорится в пресс-релизе.

Чиновникам, если их вина будет доказана, грозит от трех до шести лет тюрьмы.