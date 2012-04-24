Немецкую бомбу, найденную чабаном, подорвали в Крыму (фото)

Саперы уничтожили немецкую авиабомбу SC 250 (русская классификация - ФАБ-250), которую нашел пастух в Бахчисарайском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

До прибытия спасателей взрывоопасный предмет охраняли сотрудники милиции. Детонатор на бомбе оказался целым, поэтому ее можно было отвезти на полигон - на спецавтомобилем с песчаной подушкой. Перед тем, как уничтожить бомбу, сотрудники МЧС отправили в безопасное место не только чабанов, но и скот. При взрыве на открытой местности осколки ФАБ-250 могут разлететься по территории более одного километра.

Фото МЧС