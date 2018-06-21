Москва взялась за Севастополь с новой силой

Только-только улеглись страсти в вопросе импорта украинских сыров в Россию, как Москва пошла вновь в наступление. На этот раз у России претензии в севастопольском направлении. В пятницу стало известно, что Москва обвиняет Украину в затягивании переговоров по функционированию Черноморского флота РФ в Крыму. От Киева требуют отменить налогообложение с грузов, поставляемых для российского флота в Украине, и отремонтировать казармы российских моряков за счет украинского бюджета.

И если главный санитарный врач России никогда публично особо и не миндальничал с партнерами по СНГ, и к его резким высказываниям многие в Киеве, к сожалению, привыкли, то публичные выпады российского МИДа говорят об исключительной важности обсуждаемой темы. Тем более, что по имеющейся у УНИАН информации, в ходе последнего заседания Подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ (Москва, 18 апреля) стороны договорились, что комментировать публично этот вопрос будут только главы делегаций, замы глав МИДов двух стран: Руслан Демченко с украинской стороны и Григорий Карасин – с российской. Но видимо, переговоры идут не так гладко, как хотелось бы, и Москва поспешила вынести суть своих требований (и нескрываемое раздражение по поводу их неудовлетворения) в публичную плоскость.

- Затягивание по времени лишь кажется лекарством от ненужных обострений, - строго предупредил в прошедшую пятницу Карасин, - Мы предложили украинским коллегам встречаться чаще.

По его словам, с конца ноября прошлого года состоялись три рабочие встречи специалистов двух стран, что при довольно широком спектре практических вопросов вовсе не достаточно. Тут же он напомнил, что страны давно договорились не уходить от обсуждения проблем, волнующих ту или иную сторону.

Со слов Карасина, Украина должна осуществить капитальный ремонт более 2000 зданий и сооружений, арендуемых российской стороной в интересах Черноморского флота. Мол, это предусмотрено базовым украинско-российским соглашением от 1997 года. Однако российских дипломат при этом почему-то ни словом не обмолвился о 30 причалах в Севастополе, которые не вошли в этот документ, и тем не менее долгие годы используются российскими военными моряками. Другими словами, руководствуясь логикой российских партнеров, раз в договоре они не прописаны, то и пользуются ими незаконно. Но в этом случае, видимо, такой подход Москву устраивает.

Российские провластные эксперты тоже поспешили «расшифровать» суть вопроса с позиции Кремля. Так, председатель Общероссийского движения поддержки флота, экс-депутат Госдумы РФ Михаил Ненашев прямо заявил, что в Украине продолжает действовать «ющенковское наследие», а нынешние власти Украины, как предыдущие, мешают деятельности ЧФ РФ.

- За два года многие вопросы не решены и не видно просвета в их решении. Я имею в виду создание условий службы для офицеров, матросов, мичманов и служащих ЧФ РФ, а также проведения боевой подготовки ЧФ, - сказал Ненашев, - К сожалению, ющенковское наследие, хоть не так ярко и громко, продолжает действовать.



Похоже, для российских партнеров любая независимая, мало-мальски невыгодная Кремлю позиция Украины априори является продолжением «оранжевой» политики. Раздражение чувствуется и в Минобороны России. Советник начальника Генштаба РФ, бывший командующий ЧФ РФ, адмирал Игорь Касатонов обвинил Киев в препятствовании увеличения военной мощи Черноморского флота России.

- Замена кораблей идет в рамках договоров и соглашений. То есть количество не увеличивается и это главное, на чем настаивает российская сторона. Украина стоит на той точке зрения, что параметры этих (новых) кораблей значительно превосходят старые, мол, это отдельная система и отдельные переговоры и тема полублокируется, - сказал Касатонов.

По его словам, это касается не только кораблей, но и авиации и ряда других устройств.

Касатонов отметил, что эти переговоры очень тяжело проходят и «Украина стоит на тех позициях -- пусть оно все постепенно устаревает, когда рассыплется, тогда будет другая постановка вопроса».

В российских экспертных кругах часто можно услышать мнение, что на фоне многолетних, но безуспешных для Украины газовых переговоров о снижении цены, официальный Киев пытается хоть как-то усилить свои переговорные позиции, манипулируя вопросами деятельности ЧФ России в украинском Крыму. Мол, этот рычаг применяется Киевом, когда других аргументов нет. Однако те же эксперты умалчивают, что по теме ЧФ РФ между Украиной и Россией давно согласовано несколько документов и их подписание должно состояться в ходе заседания Украинско-Российской межгоскомисии на уровне президентов. Но вот уже год, как ее не могут провести по причине отсутствия времени (или желания?) у российских партнеров.



Почти год назад чрезвычайный и полномочный посол Украины в России Владимир Ельченко, отвечая на вопрос УНИАН, не является ли продолжение базирования Черноморского флота в Севастополе еще на 25 лет угрозой территориальной целостности Украины сказал, что странам нужно подписать около 10 документов, регламентирующих этот вопрос.

- Если в самом пребывании Черноморского флота России во всех его элементах навести порядок, то это не будет угрожать нашей территориальной целостности. И такая работа сейчас как раз проводится. Нам нужно подписать еще примерно с десяток разных соглашений, которые бы создали абсолютно надежную юридическую базу пребывания флота, - сказал тогда посол.

Однако время идет, а результата нет. Ни один из серии этих документов так и не подписан. Чем закончится «перетягивание канатов», прояснится во время следующей Украинско-российской межгосударственной комиссии. Ее заседание может состояться уже в июне этого года. Правда, о точных сроках будущей встречи ни в Киеве, ни в Москве пока не говорят. По не официальной информации график внешнеполитических контактов будет окончательно утверждаться после инаугурации нового-старого президента России Владмира Путина. И вряд ли Украина будет в этом списке на первом месте.

Роман Цимбалюк, собкор УНИАН в России