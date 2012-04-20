Севастопольский дельфинарий открывает сезон танцами котиков
10:42, 20 апреля 2012Крым
0 0
А дельфины попрыгают через кольца
Севастопольский дельфинарии 21 апреля откроет новый сезон выступлений морских животных, сообщил курортно-информационный центр Крыма.
К выступлениям готовы трое дельфинов и трое морских котиков.
«Они порадуют взрослых и детей своими трюками. Все животные прыгают через кольца, хлопают ластами и танцуют», - отметили в центре.
Сейчас сотрудники дельфинарий готоврят все необходимое для выступления подопечных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter