Севастопольский дельфинарий открывает сезон танцами котиков

Севастопольский дельфинарии 21 апреля откроет новый сезон выступлений морских животных, сообщил курортно-информационный центр Крыма.

К выступлениям готовы трое дельфинов и трое морских котиков.

«Они порадуют взрослых и детей своими трюками. Все животные прыгают через кольца, хлопают ластами и танцуют», - отметили в центре.

Сейчас сотрудники дельфинарий готоврят все необходимое для выступления подопечных.