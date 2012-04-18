Могилев зовет турецкие деньги в Крым

Турецкие бизнесмены заинтересованы во вложении инвестиций в агропромышленный и транспортный комплексы Крыма, сообщил председатель Совета министров автономии Анатолий Могилев журналистам в среду в Симферополе.

«Их особенно заинтересовало развитие транспортной магистрали и агропромышленного комплекса», - сказал Могилев, который во вторник посетил с визитом Турцию, где провел переговоры со спикером парламента, представителями правительства страны, а также бизнесменами.

В целом инвесторам предложили сотрудничать в реализации основных направлений стратегии развития Крыма: развитие санаторно-курортного комплекса, транспортного комплекса и солнечной энергетики, создание инновационной промышленности и современного агросектора.

Премьер Крыма сообщил также, что в мае планируется визит на полуостров делегации турецких бизнесменов, после - регион посетят представители Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TIKA).