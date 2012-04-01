В Крыму мужчине едва не оторвало ноги - разбирал снаряд

В Крыму мужчина, который разбирал артиллерийский снаряд времени Великой Отечественной войны, получил ранения ног, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Несчастные случай произошел в субботу в Кировском районе. «При разборке артснаряда прогремел взрыв. С осколочными ранениями правой и левой голени 45-лений мужчина доставлен в больницу», - рассказали в МЧС. Сотрудники милиции выясняют, где селянин взял боеприпас.

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