В Крыму мужчине едва не оторвало ноги - разбирал снаряд
10:24, 01 апреля 2012Крым
2
В Крыму мужчина, который разбирал артиллерийский снаряд времени Великой Отечественной войны, получил ранения ног, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Несчастные случай произошел в субботу в Кировском районе.
«При разборке артснаряда прогремел взрыв. С осколочными ранениями правой и левой голени 45-лений мужчина доставлен в больницу», - рассказали в МЧС.
Сотрудники милиции выясняют, где селянин взял боеприпас.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter