Спецназ Крыма учится разгонять футбольных фанов (фото)

700 человек - сотрудники подразделений крымской милиции и военнослужащие внутренних войск - провели 28 марта в Симферополе учения в преддверии чемпионата Европы по футболу, сообщила пресс-служба крымской милиции.

"Состоялись учения по проведению специальной операции по прекращению групповых нарушений общественного порядка, массовых беспорядков в период проведения на территории Украины Евро-2012", - говорится в пресс-релизе.

После прохождения торжественным маршем группы боевого расчета заняли исходные позиции.

"В начале спецназовцы подразделения "Беркут" продемонстрировали тактические приемы, после чего отрабатывались действия правоохранителей при возможной конфликтной ситуации между двумя группами болельщиков", - сказано в релизе.

Все группы справились с поставленной задачей.