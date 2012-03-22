Вертолет Ми-24П "покорил" высочайшую точку Крыма (фото)

Модернизованные вертолеты Ми-24П и Ми-8МСБ "покорили" высочайшую точку Крыма - гору Роман-Кош, 1545 метров. Ми-24П побывал там впервые, сообщил региональный медиа-центр Министерства обороны.

"Увеличение высоты "аэродрома" (площадки с которой выполняются полеты) на полторы тысячи метров над уровнем моря дает возможность определить ряд летно-технических характеристик работы крылатых машин в горных условиях, при более разреженном воздухе. Авиаторы отмечают, что работают по первой группе сложности, на грани трудоспособности двигателей", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, военные совместно с авиационными специалистами компании "Мотор Сич" продолжают сертификационные испытания обновленного Ми-8МСБ. Этот вертолет открыл "сезон покорения" крымских вершин еще в феврале.

Фото Минобороны