Осторожно, звери!

Второй день подряд в топе крымских новостей шокирующая история из Симферополя. В массиве Каменка, который находится неподалеку от городской свалки, утром 15 марта нашли изувеченную девушку. На теле – множество укушенных ран. Рядом с истекающей кровью Настей лежала горка ее вещей. 25-летняя крымчанка умерла в реанимации.

В Крыму, и в частности в Симферополе, действительно остро стоит проблема бродячих собак (власти не предпринимают никаких мер по стерилизации и пристройству животных, сокрушаются любители зверей). Но псы ли убили девушку?..

«Cвои», – ответила Настя на вопрос матери и отчима, кто ей звонит в полпервого ночи.

Девушка спешила на встречу. С ней хотели повидаться двое молодых мужчин.

«Ну, раз "свои", мы никак и не отреагировали», – рассказала мама девушки Людмила Салтанова.

Знакомые выпили. После, как утвеждают парни, проводили подругу до остановки и распрощались.

Жители Каменки около двух часов ночи слышали крики: «Помогите! Оставь меня в покое. Я не могу больше, я устала», а около пяти часов – лай собак и женские вопли. Но никто не вышел.

Бедолагу нашли на обочине дороги симферопольцы, спешившие на работу. На часах было около семи. Спустя три часа девушка скончалась.

«Утром женщина из местного ларька позвала меня, чтобы я опознала вещи, дальше я поехала в больницу... Были множественные укусы, как и была черепно-мозговая травма, и переохлаждение тела… Я хочу, чтобы наказали виновных, а не списали все на какие-то случайности», – говорит мама Насти.

Милиция настаивает на «собачьей» версии. «В ходе первичного медицинского исследования наличие других телесных повреждений, кроме возникших вследствие действий зубов животных, не установлено. Сведения о совершении в отношении потерпевшей других неправомерных действий (в Симферополе распустили слухи: девушку изнасиловали - авт.) проверяются», – заявили в крымском главке МВД.

Зоозащитники в версию милиции не верят.

«Девушка была голая. Собаки раздевать людей не умеют! Мое твердое убеждение: как обычно по всей Украине спихнула все на бездомных собак. Это любимая тема», – говорит Ольга Рожкова, председатель «Крымской ассоциации защитников животных».

Предварительной причиной смерти Насти правоохранители называют сильную кровопотеряю и травматический шок. Тело направили на экспертизу.

На парней, которые последними видели молодую женщину, завели уголовное дело по статье «оставление в опасности». Ее санкция – от трех до восьми лет тюрьмы.

Мэр Симферополя заговорил об активизации бездомных псов. «Общественность и любители животных нас поддерживают: необходима стерилизация! В городе запланированы деньги на отлов и стерилизацию бродячих животных. Приличная сумма – 400 тысяч. Проходит тендерная процедура, чтобы можно было официально выплачивать эти деньги», – заявил Виктор Агеев.

«Я прошу прокуратуру взять это дело под особый контроль. Мы должны ответить родственникам, близким погибшей и всем крымчанам, как такое могло произойти. По долгу службы мне много раз приходилось сталкиваться с человеческим горем. Поверьте, к этому привыкнуть невозможно. Давайте будем слышать друг друга, не оставаться безразличными к чужой боли», – написал в обращении к жителям полуострова Анатолий Могилев, председатель крымского правительства, экс-глава МВД Украины.

«С…ки. Дважды слышали крик, но никто не вышел. В какой стране мы живем!».

«За последние двадцать лет страна превращена в зону, с правилами и понятиями, не совместимыми для цивилизованного общества, дети не могут спокойно ходить по улицам, общаться друг с другом, люди превращены в рабов мажоров, олигархов, бандитов…».

«Почему люди, которые слышали крик "Помогите" не помогли?! Если сами боялись, то вызвать милицию ничего не стоит…».

«Это украинский менталитет: моя хата – с краю».

Так обсуждают тему в интернете.

С последним утверждением трудно не согласиться, правда?

Вера Стриж, Крым