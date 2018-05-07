Коньяк выдохся

Суд начал ликвидацию компании "Коктебель", выпускавшей марочные вина и коньяки. Ее долги перед банками превышают 900 млн грн. Владельцы компании успели вывести активы на новое юридическое лицо и говорят, что в лучшем случае смогут вернуть кредитным учреждениям часть долга. Однако если до сих пор, несмотря на процедуру банкротства, предприятие продолжало работать, сейчас банки намерены продать часть оборудования предприятия.

Хозяйственный суд Автономной республики Крым признал банкротом ЗАО "Завод марочных вин и коньяков "Коктебель"" (основные ТМ "Коктебель", "Кутузов", "Крым") — сообщение об этом было опубликовано в "Голосе Украины". Постановление суда, датируемое 23 февраля, открывает также процедуру ликвидации компании, которая продлится год. Ликвидатором назначен Василий Кухта, ранее распоряжавшийся имуществом завода и принимавший заявки кредиторов.

Заявление о признании предприятия банкротом подал сам "Коктебель" в конце 2009 года — данные об этом содержатся в едином реестре судебных решений Украины. Тогда банкротом была объявлена компания-владелец "Коктебеля" — холдинг "Союз-Виктан". Уже в январе 2010 года завод подал апелляцию с просьбой не начинать процедуру банкротства, но в июне 2010 года суд назначил арбитражного управляющего. В марте 2011 года суд определил реестр кредиторов, признав основными ОТП Банк (более 400 млн грн), УкрСиббанк (более 250 млн грн) и Укрсоцбанк (более 140 млн грн). Общая сумма задолженности — 927 млн грн.

Сейчас производственными мощностями управляет компания "Коньячный дом "Коктебель"", не связанная с ЗАО, рассказали "Ъ" на заводе. ЗАО было создано в 2001 году на базе производственных мощностей Коктебельского завода с участием "Союз-Виктана". "Целостный имущественный комплекс завода по-прежнему принадлежит государству, а компания только арендует производство. Договор с "Коньячным домом" был подписан еще в 2009 году", — сообщил источник "Ъ" на предприятии. Таким образом, в активах завода марочных вин и коньяков "Коктебель" остается только то имущество, которое было приобретено им за время работы — с 2001 года. Это виноградники, техника и вспомогательные постройки. Большая часть этих активов сейчас находится под залогом у банков-кредиторов.

На производственной деятельности предприятия процедура банкротства до сих пор практически не отразилась, утверждает собеседник "Ъ" на заводе. По итогам девяти месяцев 2011 года рыночная доля вина марки "Коктебель" в финансовом выражении составляла 4,1% (данные RTRI), хотя в 2010 году она достигала 6,6%. Финансовые данные за 2011 год компания не публиковала, но 2010 год предприятие закончило с чистым убытком 122 млн грн (в 2009 году чистая прибыль была 23,12 млн грн).

Кредиторы уже не рассчитывают на возвращение кредитов — по мнению источника "Ъ" в ОТП Банке, продажа оставшегося имущества предприятия сможет покрыть не более 30% суммы займа, выделенного банком. "Многие залоги мы просто не смогли отследить юридически. И если нам ясно, куда мог деться товар, то как исчезла недвижимость, мы не понимаем", — добавляет собеседник "Ъ". По его словам, трудности могут возникнуть и с продажей специфических активов предприятия: "Сложно будет найти единого покупателя на все оборудование компании".

Впрочем, у банков еще остается возможность оспорить законность сделок по отчуждению залогового имущества, отмечает юрист Magisters Ярослав Олейник. "Учреждение должно доказать, что актив был продан с нарушением законодательства, то есть находясь под залогом или в процедуре банкротства компании", — поясняет он. Кроме того, кредиторы могут попытаться доказать, что предприятие было умышленно доведено до банкротства. "Это позволит привлечь к уголовной ответственности экс-руководителей компании, но на возврат кредита не повлияет", — резюмирует господин Олейник.

Мария Попова, "КоммерсантЪ-Украина"