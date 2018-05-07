Елена Нетецкая: Мы отстаиваем в Верховной Раде стратегические интересы автономии

Елена Нетецкая – достаточно нетипичный для Украины политик. Ее нечасто можно увидеть в политических ток-шоу, она не гонится за медийной популярностью, не светилась в скандалах. Она – из тех, кто пришли в парламент работать. В Верховной Раде Елена Нетецкая представляет крымскую команду Партии Регионов. Она – один из идейных вдохновителей и авторов недавно принятого за основу Закона «Об основах развития АРК и особенностях осуществления инвестиционной деятельности на ее территории». Мы встретились, чтобы поговорить о том, что даст Закон Крыму и о перспективах развития республики.

- Украине как государству – больше двадцати лет. Все это время политики ведут дискуссии о необходимости создания условий для экономического развития Крыма. Однако стратегических решений, способных изменить ситуацию, не было. Почему остро необходимый Крыму и крымчанам законопроект появился только сейчас?

- Не буду оценивать предшественников. То, что они сделали, или не сделали – на их совести. Сегодня мы констатируем простой и грустный факт. 20 лет Крымом никто не занимался. Да, решались мелкие задачи, реализовывались локальные проекты, но системной работы не было.

Стратегия развития Крыма появилась лишь год назад усилиями нашей нынешней крымской команды. А до этого двадцати лет о системном развитии полуострова никто и не думал. Системная работа началась год назад, когда жители автономии на местных выборах доверили власть крымской команде Партии регионов.

Наша крымская команда получила подавляющее большинство во всех органах власти АРК и это позволило Крыму впервые проводить эффективную, согласованную политику. Без противостояний и пустых дискуссий. Безусловно, до этого момента было потеряно много времени. Но мы не опустили руки, а взялись выполнять Стратегию развития АРК.

Пока рано говорить об ощутимых результатах. Изменения к лучшему только начали проявляться в социально-экономической, инфраструктурной, гуманитарной сферах. Но даже наши политические оппоненты не отрицают системной модернизации Крыма. В автономии строятся и ремонтируются дороги, решается проблема воды, реализуются масштабные проекты в курортной и энергетической сферах, запланировано открытие двух современных медицинских центров. И это – малая часть преобразований, которые происходят на территории Крыма.

В то же время, очевидно, что усилий одной лишь крымской команды Партии регионов недостаточно для действительно масштабных реформ в АРК. Центральная да и местная власть долгие годы убивали Крым потребительским отношением. Его рассматривали как территорию для летнего отдыха, а не как экономический локомотив страны и Причерноморья. Только последние год-два это отношение стало меняться.

- Но все равно полуостров продолжает оставаться регионом с ограниченным бюджетом...

- Это правда. Кардинальная модернизация всех сфер жизни полуострова возможна только при поддержке и понимании со стороны центральной власти. Речь идет не столько о финансовых вливаниях из центра. Их все равно недостаточно для ощутимого повышения социальных стандартов крымчан и инфраструктурного обновления. Перераспределение средств – не выход. Уверенна, что полуостров может и должен зарабатывать на свое развитие сам. И важным шагом на пути к экономическому процветанию Крыма стал законопроект «Об основах развития АРК и особенности осуществления инвестиционной деятельности на ее территории». Он разработан Совмином Крыма вместе с Национальным институтом стратегических исследований и другими структурами.

- Что даст экономике Крыма данный Закон? В чем его основная задача?

- Крым имеет все возможности стать локомотивом социально-экономических преобразований в стране. Это – территория с огромными инвестиционными возможностями. Задача власти – создать в Крыму благоприятное поле для экономического развития и привлечения инвестиций. И для этого нужен закон. Он создаст условия для поступательного и системного развития полуострова, определит принципы бюджетных и экономических взаимоотношений с центром, юридически усилит и закрепит полномочия органов власти АРК. Именно такие принципы дадут шанс крымской перспективе. Создание механизмов для модернизации Крыма – гарантия общего успеха.

У автономии есть всё, чтобы достаточно быстро улучшить экономический потенциал и в разы увеличить сборы как в республиканский бюджет, так и со временем в центральный. Крым уже сегодня готов предложить инвесторам более 200 инвестиционных проектов в инфраструктурной, туристической, аграрной и других сферах. Для того, чтобы их максимально эффективно реализовать, нужны юридические механизмы, которые создает новый закон. С их созданием уникальные экономические и природные возможности Крыма станут работать на благо всех крымчан.

- Инвестиции в развитие полуострова – это, безусловно, перспективно. Однако, уровень жизни крымчан нельзя назвать высоким. Безработица, низкие зарплаты, высокие цены, разбитая инфраструктура – это крымские реалии. Возможно ли исправить все это одним Законом?

- Закон – лишь один из механизмов (хотя и наиболее весомый) модернизации полуострова. Для улучшения жизни людей нужно создать условия для экономического роста. Как только начнется рост крымской экономики – это сразу же почувствуют люди. Это – ключевая формула успеха.

И в этом аспекте принятый Закон дает ответы на ряд социальных вопросов. Инвестиции в новые или уже существующие производства создают рабочие места, повышают доходы и общий уровень жизни людей. Это – самые первые и быстрые изменения.

Если же говорить о перспективе, то у нас есть шанс не просто внести значимый вклад в развитие полуострова. Речь должна идти о превращении Крыма в плацдарм геоэкономического лидерства в Причерноморском регионе.

Закон о развитии Крыма открывает нам путь к созданию на полуострове международного курорта европейского уровня. Первая очередь этого масштабного проекта в Западном Крыму будет сдана в районе Евпатории уже к 2014 году. Этот инвестиционный проект станет одним из крупнейших в Европе за последние 10 лет. Планируется привлечь около 5 млрд. долл. инвестиций, из которых только 1,2 млрд. из Госбюджета. И это – только один пример привлечения инвестиций.

- Какие еще отрасли крымской экономики Вы считаете перспективными для инвестиций?

- Я сформулирую иначе: в АРК сложно найти отрасль, которая не в состоянии дать отдачу вложенным инвестициям. Скажем, сельское хозяйство – один из базисов развития автономии. Мы в состоянии полностью обеспечить крымчан и всех украинцев качественными продуктами, а также овощами и фруктами по доступным ценам. В перспективе Крым обязан стать важнейшим аграрным центром страны и Черноморского региона. Сегодня в Крыму часто продукты стоят дороже, чем в других регионах Украины. Эту проблему надо решать, как регуляторными механизмами, так и привлечением инвестиций.

Дальше возьмем альтернативную энергетику. В Джанкойском и Красноперекопском районах скоро будут построены две ветряные электростанции общей мощностью 400 МВт. Для этого проекта будут привлечены инвестиции в сумме 1 млрд. долларов. В проекте – еще 6 таких электростанций. Совместно с французской стороной рассматривается проект по развитию ветроэнергетики в Кировском районе. Здесь будут построены ветроэлектростанции мощностью 50 МВт с возможным увеличением мощности до 200 МВт. Объем инвестиций составит порядка 80 млн. дол. Производство собственной энергии позволит Крыму уменьшить энергетическую зависимость от материка.

Существуют огромные возможности для инвестирования в курортную сферу. Из 244 крымских санаториев только 40 соответствуют современным требованиям. Мы откроем Крыму новое экономическое дыхание, превратив эти здравницы в круглогодичные центры оздоровления и отдыха. Ведь развитие туризма – это модернизация инфраструктуры, улучшение сектора общественного питания, услуг и развлечений.

Не менее перспективным инвестиционным полем является производство эфирных масел, детского питания, сфера услуг и развлечений.

- Как депутат украинского парламента, считаете ли Вы эффективным крымское представительство в Верховной Раде Украины?

- Его, безусловно, нужно усиливать. Крыму остро необходимо сильное представительство в парламенте. То, которое не растворится в общей массе и не забудет про данные крымчанам обещания. Представители полуострова в Киеве должны сохранять крымское измерение в своих действиях. Его суть в том, что мы должны принимать политические решения, исходя из их соответствия стратегическим интересам АРК. Мы, как крымчане, ставим во главу угла стратегические интересы Крыма. Только такая стратегия заставит депутатский корпус считаться с позицией АРК.

Усилив на следующих парламентских выборах крымское представительство в украинском парламенте, мы усилим позиции автономии на центральном уровне. А это в свою очередь – решение важнейших проблем полуострова – водо- и газоснабжение, модернизация инфраструктуры и т.д.

Есть ли в Крыму политические лидеры, способные на деле отстаивать интересы автономии?

В крымской команде достаточно много сильных личностей. Но, по моему мнению, безусловный политический лидер в автономии – крымский премьер Анатолий Могилев. Он же является и лидером крымской команды Партии Регионов. Могилев отстаивает интересы Крыма на любом уровне, невзирая на авторитеты. Ему позволяет это политический вес и судьба неразрывно связанная с Крымом. Первые результаты его деятельности в Крыму подтверждают его эффективность на должности премьера. У него есть цель, поддержка органов государственной власти, команда. А это – основа успеха.

- Елена, и напоследок вопрос личного характера… Вы работали в правительстве АРК, представляете автономию в Верховной Раде Украины, лично отстаивали принятие Закона о развитии автономии. Чем Вам так близок Крым?

-Прежде всего мне близки крымчане. Это мудрые, добрые и неравнодушные люди, имеющие собственную позицию, и умеющие ее отстаивать. Мне кажется, жителям других регионов часто не хватает такой принципиальности в защите собственных интересов.

Кроме того, Крым – красивейший регион Украины. Сочетание моря, гор, кипарисов не оставляет никого равнодушным. Не зря в Крым были влюблены Маяковский, Чехов, Айвазовский. А Пушкин посвятил известные строки:

«Холмы Тавриды, край прелестный,

Я снова посещаю вас,

Пью жадно воздух сладострастья,

Как будто слышу близкий глас

Давно затерянного счастья»

Я не могу устоять перед чарами Крыма. И я хочу, чтобы этот край развивался, был ухоженным, богатым и красивым. Поверьте, это возможно. Хочется, чтоб он вызывал восторг у каждого, кто приезжает сюда. Имея богатый природный потенциал и огромное желание изменить жизнь Крыма к лучшему, мы обязательно добьемся позитивных изменений. Крым должен расцветать и сохранять свое очарование. И я буду прилагать для этого все усилия.

Беседовала Надежда ВАЛУЕВА, «Крымская правда»