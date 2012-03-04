Футбольный матч "Таврия" - "Металлург" отменен. Газон в Симферополе не готов к игре
"Судьбу поединка позже решит премьер-лига"...
Футбольный матч симферопольской «Таврии» и донецкого «Металлурга», запланированный на воскресенье в Симферополе, отменен из-за состояния поля, которое арбитр счел неудовлетворительным, сообщила пресс-служба спортклуба «Таврия».
«Накануне поле стадиона "Локомотив" было очищено от снега и соответствовало требованиям регламента. Однако в ночь на 4 марта погодные условия резко ухудшились: обильный снегопад сопровождался повышением температуры воздуха. Сотрудники стадиона и руководство СК "Таврия" предприняли максимальные усилия для подготовки газона. Однако арбитр не решился проводить на нем матч», - говорится в пресс-релизе.
Согласно записи в рапорте судьи, поединок 21-го тура ЭпиЦентр чемпионата Украины «Таврия» - «Металлург» (Д) отменен «в связи с неудовлетворительным состоянием футбольного поля».
«Судьбу поединка позже решит премьер-лига», - сообщила пресс-служба «Таврии».
Ранее крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 3-4 марта из-за сильного снега и ветра.