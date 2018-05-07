Угрожает ли Украине дефолт?

На фоне неопределенности в газовых переговорах и сотрудничестве с Международным валютным фондом, что имеет прямое отношение к финансовому состоянию Украины, обоснованно встает вопрос погашения внешнего долга нашей страной в текущем году. То есть вероятен ли дефолт?

Премьер-министр Николай Азаров неоднократно заявлял, что ничего подобного случиться не может. «Давайте мы не будем пугать наших людей такими громкими словами, как дефолт. Кто там, что там, куда поставил, на какое место. В Украине не будет никаких дефолтов. Спокойно работайте и не думайте… Это должна у правительства и Национального банка голова болеть», - так прокомментировал премьер появившуюся в СМИ информацию со ссылкой на Bloomberg, что «кредитные риски бывшей советской республики впервые за 2 года превысили аргентинские» и находятся где-то в районе греческих. Причем данная информация широко раскручивалась российскими изданиями. Она даже сопровождалась следующими фразами якобы агентства Bloomberg: «Попытки Украины добиться снижения цены на импортируемый российский природный газ вместо соблюдения условий предоставления очередного транша кредита Международного валютного фонда обеспокоили инвесторов». Все это дает повод сделать вывод, что ведется массированная информационная атака на Украину в свете стремления Кремля как можно быстрее обуздать неподдающихся на «газовые уговоры», представляющие собой не что иное как сдачу национальных интересов. А среди предложений не только передача управления газотранспортной системой, но и, как сейчас принято говорить, корпоративные интересы (поглощение компаний и корпораций, создание «одноголовых» СП, Таможенный союз и ЕЭП – «все и вся»). Поступают и угрозы, дескать, транспортировка газа по нашей ГТС в связи с вводом в действие обходных трубопроводов скоро сведется к нулю. Благо в Еврокомиссии совсем иного мнения. И все это происходит в преддверии выборов Президента России, основным кандидатом на которых выступает Владимир Путин. Для него немалый козырь (т.к. впервые столкнулся с сопротивлением электората) для занятия царского ложа – покорение Украины.

Безусловно, финансовые проблемы у нас есть, их де-юре не может не быть, но власть вынуждена их разрешить, просто у нее нет другого выхода – либо пан, либо пропал. Данная экономическая проблема неминуемо потянет за собой политический коллапс правящей команды. Действительно, кризис лег тяжким бременем на финансовые рынки, украинский в том числе. А как страна «развивающаяся» Украина переносит его последствия особенно тяжело. Ведь никто не ставит под сомнение жизнеспособность Франции или Германии, несмотря на то, что их госдолг еще в 2010 году достиг рекордных уровней более 1,5 триллиона евро - 80,3% ВВП и свыше 1,7 млрд евро – 80,7% ВВП, соответственно. А на сегодня положение еще боле усугубилось, т.к. эти «столпы» ЕС являются держателями «дефолтовых» акций, поэтому их рейтинги постоянно снижают ведущие «аудиторские» агентства. Можно еще добавить ситуацию с госдолгом США – нет никаких сомнений, что дефолт богатейшей страны мира был раскручен на подковерных интригах политических баталий.

А проводить параллель между Грецией и Украиной, мягко сказать, некорректно. Долг Афин в 120% ВВП и наш в чуть более 40% несоизмеримы, если учесть промышленную специфику государств. Можно и нужно, конечно, спорить о действиях власти, но тем не менее смущает только одно - все кризисные заимствования придется выплачивать в основном будущему поколению, и сумма будет только расти, т.к. торговый баланс уже который год в минусе, и тенденция, скорее всего, не скоро переломится. Уже сегодня на каждого украинца приходится более тысячи долларов госдолга. Как же будем выкручиваться?

Валерий Хорошковский, который до недавнего времени возглавлял Минфин, в финансовое положение дел добавил немного конкретики: пиковые выплаты по госдолгу запланированы на февраль и март текущего года - по 8 млрд. грн. каждый месяц, следующие предусмотрены 4 июня и на октябрь. Причем, по его словам, Минфин проводит перекредитование этих долгов, так как обеспечить их обслуживание за счет бюджетных поступлений невозможно. Хорошковский считает, что Украина на сегодня находится в рамках безопасного уровня госдолга, но уже на его пределе.

Смущает еще один факт - Министерство финансов планирует в этом году привлечь на внешнем рынке займов на 37,532 млрд. грн., на внутреннем - 60,952 млрд. грн. По данным ведомства, выплаты по государственному долгу в т.г. за счет средств госбюджета составят 95,5 млрд. грн. По внешним обязательствам наибольшие объемы предусмотрены на погашение займов «ВТБ Банка» - 16,2 млрд. грн., МВФ - 6,891 млрд. грн. В обслуживании государственного внешнего долга наибольший удельный вес будут иметь расходы по займам МВФ - 2,422 млрд. грн. и еврооблигациям 2011 года - 1,599 млрд. грн. По расчетам Минфина, общий объем государственного долга, рассчитанный в национальной валюте, на конец 2012 года составит 415,326 млрд. грн. - 27,6% ВВП. То есть, из займов на 98,5 млрд. грн. - 96,9 млрд. грн. уйдут в счет погашения опять таки займов. Кстати, Кабмин снизил прогнозный рост ВВП в текущем году с 5% до 3,9%. Значит, рассчитывать на рост производства не приходится, несмотря на официальную статистику.

Цифровая иллюстрация финансового положения Украины получилась впечатляющая. Так будет ли способна наша страна выплатить 11,9 миллиарда долларов внешних долгов в текущем году, о которых говорилось в упомянутых информсообщениях?

Начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын считает, что оценивать способность обслуживания корпоративного долга (коим и являются указанные миллиарды) достаточно трудно, учитывая, что определенная его часть – кредиты, предоставленные материнскими компаниями своим дочерним структурам в Украине.

«В целом ситуация не такая сложная, то есть, объем валютных резервов позволяет перекрывать все эти потоки минимум в течение года. В любом случае, на этот год нам особых проблем ожидать не стоит», - убежден эксперт. Что касается возможности рефинансировать долги при отсутствии программы сотрудничества с МВФ, то, по его мнению, данный процесс повысит стоимость заимствований. Относительно шансов Украины провести внешние заимствования в первом полугодии 2012 года эксперт отметил: «Тяжело сказать, рынок меняется достаточно быстро, если долговые проблемы в Европе будут решены, может быть, рынок пойдет в обратную сторону. Европа в кризисе находится довольно долго, не исключено, что в какой-то промежуток времени может появиться окно для удачного размещения ценных бумаг», - сказал Печерицын.

Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине подчеркивает, что «угрозы дефолта для Украины на текущий момент преувеличены. Это видно по котировкам украинских еврооблигаций. Наоборот, последнее время на фоне принятого решения выделить Греции 130 млрд. евро оптимизм на мировых финансовых рынках вырос, что увеличило привлекательность украинских еврооблигаций и понизило вероятность дефолта нашей страны. Тем не менее, определенные трудности с обслуживанием текущей задолженности у Украины есть. Это связано с тем, что мировая экономика находится в стадии замедления, а объемы кредитов, которые необходимо погасить, достаточно существенные. Скорее всего, Украина пойдет по пути рефинансирования займов.

Что касается размера госдолга и гарантированного государством долга, то сейчас он составляет 36,59% ВВП, что также не является критической цифрой. Средний размер государственного долга развивающихся стран в данный момент составляет 40%. Тем не менее, действительно Украина постепенно подходит к уровню, после которого может начаться ухудшение управления государственным долгом».

Леонид Долинский, директор по развитию НРА "Рюрик", отмечает, что «согласно теории вероятности, угроза дефолта есть всегда, даже у самых надежных заемщиков с наивысшим кредитным рейтингом. Например, в августе 2011 года финансисты обсуждали риск дефолта по казначейским обязательствам США - страны с очень высоким кредитным рейтингом инвестиционной категории. При этом Украина по международной рейтинговой шкале - заемщик с кредитным рейтингом спекулятивной категории. Поэтому теоретически, угроза дефолта Украины присутствует, хотя его вероятность намного ниже, чем дефолта Греции. При этом правительство Украины сделает все возможное, чтобы не допустить коллапс, так как он будет иметь не только экономические, но и политические последствия».

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра, подчеркивает, что «на сегодня говорить о риске дефолта Украины могут только дилетанты и паникеры. Нет существенных проблем относительно внешних государственных долгов. Хотя их и сложно выплачивать, но возможно. Всего до конца года нужно заплатить 7 млрд. долл. с учетом процентов, но большая часть этих платежей припадет на конец года. За 2 и 3 кварталы выплаты составят менее одного миллиарда долларов. В 2009 году действительно была патовая ситуация, когда выплата по украинским еврооблигациям могла не состояться. Теперь все совершенно по-иному выглядит. Правительство без особых проблем рассчитается по внешним долгам. Другое дело, - внешняя торговля. Вот это действительно проблема. Скорее всего, в т.г. дефицит в этой сфере составит более 10 млрд. долл., которые нужно еще где-то взять. Не исключено, что нетто-покупки наличной валюты составит не менее 8 млрд. долл. Но это не долги, а денежные потоки. Они больше влияют на курс гривни, чем на риск долга. Поэтому в т.г. большое значение имеет приток валюты "под выборы" и от украинских гастарбайтеров. Если он будет эквивалентен оттоку валюты по внешней торговле, то очень облегчит работу украинского валютного рынка».

Значит, вся надежда на гастарбайтеров. Они, между прочим, по данным НБУ, в 2011 году улучшили платежный баланс страны на 2,7 млрд. долл. – на 2,7% больше, чем в 2010 году. Вот и выходит, что судьба страны, вернее власти, – в руках электората, для которого заработать ДОМА возможности нет и в ближайшей перспективе не предвидится, за что большое спасибо правителям уже два десятка лет. Причем каждый год выезжающих все больше, а возвратившихся – все меньше. Уж такая в Украине «политическая гармония»…

Нана Черная (УНИАН)