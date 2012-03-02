Семейная пара из Крыма попалась на контрабанде старинных денег (фото)
12:00, 02 марта 2012Крым
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Монеты 17-18 века
Семейная пара из Крыма попалась на контрабанде старинных денег, шестьдесят серебряных монет 17-18 века супруги планировала вывезти из Украины в Германию, сообщила пресс-служба крымского управления СБУ.
Муж и жена сначала продали монеты через Интернет-аукцион, а после пытались доставить их покупателю почтой.
«Супруги упаковали монеты в обычный почтовый бандероль с расчетом, что она не привлечет внимания со стороны правоохранителей», - говорится в пресс-релизе.
Против крымчан возбудили уголовное дело по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса Украины - контрабанда.
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