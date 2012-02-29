Крым рекламирует турвозможности на международной ярмарке в Ялте

Порядка 500 экспонентов из регионов Украины, стран СНГ и Причерноморья принимают участие в XХI международной туристической ярмарке «Крым. Курорты. Туризм», которая открылась в среду в Ялте и продлится до 2 марта, сообщил пресс-центр Министерства курортов и туризма Крыма.

Основные участники ярмарки - здравницы и туристические агентства.

«Главная цель мероприятия - реклама уникальных возможностей Крыма и предстоящего курортного сезона, активное продвижение крымского турпродукта на международный рынок, содействие развитию сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями, расширение деловых контактов между предприятиями курортно-туристского комплекса и крымскими товаропроизводителями», - сообщили организаторы.

1 марта одним из центральных мероприятий ярмарки станет международный Черноморский туристический форум, он пройдет впервые. Мероприятие посетит председатель Совета министров Крыма Анатолий МОГИЛЕВ. Форум проводится во исполнение поручений Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о развитии автономной республики, отметил пресс-центр.

В мероприятии примут участие представители органов власти Украины, Болгарии, Грузии, России, Румынии и Турции, - а также представители 11 портовых городов черноморского региона

«Целью форума является выработка совместных действий по продвижению черноморского туристического продукта на международном рынке. В том числе - возможности позиционирования региона под единым брендом», - говорится в пресс-релизе.

2 марта в Ялте состоится презентация проекта «Поддержка развития туризма в Автономной республике Крым». Проект реализуется в рамках программы Евросоюза «Совместная инициатива по сотрудничеству в Крыму».