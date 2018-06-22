Гололед
Прогнозы политические сегодня пугают крымских политиков-чиновников наравне с прогнозами погоды. Рукотворный гололед у власти Крыма - на каждом шагу...
|Владимир Константинов
«Всех» должно читаться как «любых» и при любой погоде. А рукотворный гололед у власти Крыма сегодня — на каждом шагу. И как ни крути, а закрытие Алупкинской городской больницы, обслуживающей 22 населенных пункта на ЮБК, то есть в месте, где количество потенциальных пациентов летом увеличивается в несколько раз, не может назвать «непопулярными реформами» или оптимизацией даже Николай Азаров. Поэтому премьер из Киева стучит по столу крымским и ялтинским властям, требуя отмены вынужденных в общем-то решений — денег на содержание больницы в бюджете Ялты нет.
Бюджет Крыма-2012 тоже более чем скромный. Субвенция в 900 миллионов из госбюджета, в которой в прошлом году купались крымские начальники и их строительный бизнес (подряды на четверть миллиарда гривен достались фирме- прокладке без офиса и базы, но с учредителем из Донецка, на 200 миллионов — фирмам родственной спикеру «Консоли»), в этом году не светит. Депутаты не стесняясь высказывают журналистам надежду, что под выборы Крыму все-таки что-то да подбросят — все же базовый регион. А пока не подбросили, начинается распил того, что есть в самом Крыму. Первое увесистое — почти в 50 миллионов гривен — «бревно» утверждено в виде сметы на первый этап реконструкции Украинского музыкального театра в Симферополе. В целом же объект может потянуть на 200 миллионов. И чтоб вы не сомневались: украинская культура будет поднята на должный уровень — в реконструированном театре будет два кафе, ресторан и варьете. Тендер на ПИР, к слову, выиграла та же «Консоль», прародитель которой тоже в ответе за результат выборов.
Правда, сам Владимир Константинов нынче переживает не лучшие времена. В начале года в коридорах и кабинетах крымского парламента наблюдался настоящий переполох. «Макеевские», судя по всему, намеревались взять последний, сохранявшийся за местной политической «элитой» оплот крымской власти — пост председателя ВР автономии. По Конституции спикер — высшее должностное лицо АРК, хотя по жизни с момента захода в Крым команды Джарты и избрания на этот пост местного строительного магната Владимира Константинова, решения формировались и принимались в правительстве. Ничего не изменилось и с приходом Анатолия Могилева. Он даже несколько демократизировал стиль общения, в смысле, обходится без ритуальных танцев. К примеру, поехал спикер день рождения в Голландию праздновать, а премьер без звонка вежливости собрал фракцию, которую Константинов же и возглавляет. Просто решил поговорить с депутатами о путях взаимодействия, а заодно проверить, кто укладывается в срок сбора по первому свистку. Парламенту с подавляющим большинством регионалов уже давно отводится роль статиста, смиренно утверждающего проекты, до того проходящие через парламентского модератора финансовых потоков — Виталия Нахлупина, председателя постоянной комиссии по бюджетной, экономической и инвестиционной политике, приехавшего в Крым с первым макеевским десантом Джарты. Поэтому, по большому счету, замена Константинова на Нахлупина сути и процедуры принятия решений не изменит.
Виталий Нахлупин, надо сказать, весьма колоритная личность в команде Джарты. 46-летний стоматолог-хирург по первому образованию, финансист — по второму и мастер спорта СССР по плаванью считается большим специалистом по разработке проектов и схем. С середины 90-х работал в бизнесе, а в 2007-м, после того, как Василий Джарты возглавил Министерство охраны окружающей среды, стал главой Национального агентства экологических инвестиций Украины. С приходом Анатолия Могилева были намерения усилить руководство ВР путем назначения В.Нахлупина первым вице-спикером, но передумали и пост укрепили экс-министром здравоохранения С.Доничем. И вот теперь — новая волна. На вопрос ZN.UA о смене кабинета уже в феврале Виталий Нахлупин прямо не отвечает, но амбиции карьерного роста подтверждает. Мол, готов занять не только эту должность — если партия скажет.
Тем не менее самые чуткие индикаторы — сотрудники аппарата ВР — уже фиксируют признаки скорой смены спикера. Самая грустная маска на новогоднем депутатском корпоративе, проходившем в спа-центре родной для Константинова «Консоли», была именно у него. Он болезненно и ревниво реагирует на любые, даже оговоренные регламентом, попытки провести что-то без него. На этой неделе Константинов остался без пресс-секретаря — ушла по собственному желанию. В то же время Нахлупин озаботился качеством проведения всевозможных мероприятий со своим участием, их освещением в СМИ, а также эффективностью работы парламента в целом. На прошлой неделе Виталий Нахлупин дал интервью ZN.UA, но затем отозвал его, сославшись на несвоевременность. Судя по всему, решение о смене караула с президентом еще окончательно не согласовано.
Константинову же в случае отставки, по мнению коллег-депутатов, могут предложить округ на выборах в ВР Украины. Учитывая отягощение, которое неминуемо несет всякий бизнес, вскормленный госзаказами, папку, привезенную Могилевым, а также судьбу предыдущего спикера, решение об отставке Владимир Андреевич должен принять для себя легко. Однако на сегодня он не может быть уверен в том, что такой округ в результате для него найдется. Как и все остальные, кто уже начал округ топтать и кормить, а также о нем договариваться.
Решение о том, доверит ли тебе партия власти мажоритарный округ и какой именно, мало того, что принимается в Киеве, так еще и не в одном кабинете. Главное слово, конечно, за президентом. Но до этого нужно пройти как минимум через один из двух «предбанников»: главы штаба ПР Андрея Клюева (с ресурсными придатками Кабмина) и/или главы АП Сергея Левочкина (с кадровым терминалом). И одно дело, когда ты идешь по округу как лицо с высокой должностью, и совсем другое — если этой должности у тебя уже нет. С другой стороны, рассуждают потенциальные кандидаты, учитывая недоверие народа к этой власти, лучше, чтобы должности и привязки к ней вообще не было, а вот ресурсная поддержка — чтоб рекой.
Количество и конфигурация округов в Крыму, как и в целом в стране, на сегодня неизвестны, это тайна, которую власть будет хранить для остальных до последнего допустимого законом срока. Поэтому потенциальные соискатели даже от ПР делают прикидки на условные регионы и рассчитывают, что округов в Крыму будет от пяти до восьми (против десяти прежних). Практически все опрошенные ZN.UA потенциальные соискатели мандата народного депутата или их технологи начинают ответ со слов: «Еще рано…», но после рассказывают подробности, свидетельствующие о том, что утро в процессе уже настало. Среди главных претендентов на крымские округа от Партии регионов, без оговорок, называются только два политика — нынешние нардепы Борис Дейч и Александр Зац. Первый, в принципе, может выдвигаться по любому округу и почти гарантированно пройдет — авторитет экс-спикера с каждым годом только укрепляется (есть с чем сравнивать), сильного противодействия не будет и в местах компактного проживания репатриантов. По информации ZN.UA Борис Дейч уже работает с людьми в аграрных районах — Белогорском, Советском, Нижнегорском.
Близкий к Борису Колесникову Александр Зац, как уже писало ZN.UA, в последние полгода активно занимается проектом развития Западного Крыма и в Крыму бывает регулярно. Концепцию освоения побережья от Сак до Черноморского заканчивают разрабатывать специалисты компании МакКензи, а реализацией проекта намеревался заняться сам Колесников — после Евро-2012. В общем, с такой верой в светлое будущее найти поддержку у крымчан можно. Однако на этом список крымских беспроблемных кандидатов-регионалов и заканчивается. Слухи о том, кто еще может пойти по Крыму, разнообразны, но неинтересны. За одним исключением — Виктора Медведчука. Якобы его уверяли, что фотографии в обнимку с Путиным с двух сторон достаточно, чтобы крымчане проголосовали. Смешно.
Судя по всему, партии власти за неимением собственных кадров, снова, как и в выборы местные, придется набирать доноров. Таковым, по нашей информации, не против выступить Лев Миримский, лидер партии «Союз», имевший большой успех на выборах мэра Симферополя, но уступивший украденную победу безропотно, благодаря чему сохранил и бизнес, и место жительства. Он дважды был народным депутатом-мажоритарщиком, свой симферопольский округ не забывал никогда, и сегодня никто не может представить, кто бы мог ему там составить конкуренцию. Если по-честному.
Пока не подтверждает своего намерения баллотироваться Сергей Куницын, но без сомнения — получив если не предложение, то хотя бы не отказ, он пойдет по родному Северному Крыму. Там ему также конкурентов нет — выборы в ВР Крыма это доказали. Но именно они и испортили окончательно отношения с президентом, осерчавшим, что Куницын, которого не поддержали регионалы, баллотировался от того же «Союза». Но, помнится, перед местными выборами вся куницынская команда написала заявления в Партию регионов, и многие из них сегодня в руководстве Крыма. Партбилет Куницына так и остался в сейфе Джарты. Кто знает, может, его время еще и придет. Потому как разговоры о том, что против экс-премьера Крыма и экс-губернатора Севастополя регионалы намереваются выставлять члена президиума ВР Рустема Темиргалиева, молодого политика, вскормленного Куницыным и его российскими партнерами, выглядят, по крайней мере, нелепо. Но здесь есть и другой существенный момент: Северный Крым — это территория химических заводов Дмитрия Фирташа, которые и кормят регион. А сегодня не известно, будет ли он выставлять своего кандидата и будет ли им давний партнер Куницын. Опять же, решать сам олигарх не будет — поскользнуться никто не хочет.
Валентина Самар, «Зеркало недели. Украина»