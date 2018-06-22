Прогнозы политические сегодня пугают крымских политиков-чиновников наравне с прогнозами погоды. Конечно, к зиме в виде мороза, снега и гололеда на полуострове никогда не готовятся — само растает! Однако когда люди падают и ломают конечности прямо у здания мэрии Симферополя, трудно надеяться, что рейтинг партии власти в столице автономии при этом поднимется выше 10 процентов. Скорее, упадет ниже, даже чем у председателя ВР Крыма (восемь процентов), но однозначно удержится на отметке в три процента доверия одного из вице-премьеров. По другому закрытому опросу, сделанному уже не известной киевской структурой, а своими, местными социологами, уровень поддержки Партии регионов в целом по Крыму доходит до 20 процентов. Неутешительные для крымских регионалов результаты замеров, произведенных в конце прошлого года, в принципе, не особо выбиваются из общеукраинских темпов падения рейтинга партии власти. Но ведь Крым — регион для ПР базовый. И планка сбора голосов за список партии на предстоящих парламентских выборах, как и ранее, поставлена в 65 процентов, кроме того, как еще в ноябре призывал с трибуны крымской партконференции Анатолий Могилев, необходимо добиться «безусловной победы всех выдвинутых партией кандидатов по мажоритарным округам».

«Всех» должно читаться как «любых» и при любой погоде. А рукотворный гололед у власти Крыма сегодня — на каждом шагу. И как ни крути, а закрытие Алупкинской городской больницы, обслуживающей 22 населенных пункта на ЮБК, то есть в месте, где количество потенциальных пациентов летом увеличивается в несколько раз, не может назвать «непопулярными реформами» или оптимизацией даже Николай Азаров. Поэтому премьер из Киева стучит по столу крымским и ялтинским властям, требуя отмены вынужденных в общем-то решений — денег на содержание больницы в бюджете Ялты нет.

Бюджет Крыма-2012 тоже более чем скромный. Субвенция в 900 миллионов из госбюджета, в которой в прошлом году купались крымские начальники и их строительный бизнес (подряды на четверть миллиарда гривен достались фирме- прокладке без офиса и базы, но с учредителем из Донецка, на 200 миллионов — фирмам родственной спикеру «Консоли»), в этом году не светит. Депутаты не стесняясь выс­казывают журналистам надежду, что под выборы Крыму все-таки что-то да подбросят — все же базовый регион. А пока не подбросили, начинается распил того, что есть в самом Крыму. Первое увесистое — почти в 50 миллионов гривен — «бревно» утверждено в виде сметы на первый этап реконструкции Укра­инского музыкального театра в Симферо­поле. В целом же объект может потянуть на 200 миллионов. И чтоб вы не сомневались: украинская культура будет поднята на должный уровень — в реконструированном театре будет два кафе, ресторан и варьете. Тендер на ПИР, к слову, выиграла та же «Консоль», прародитель которой тоже в ответе за результат выборов.

Правда, сам Владимир Конс­тан­тинов нынче переживает не лучшие времена. В начале года в коридорах и кабинетах крымского парламента наблюдался настоящий переполох. «Макеевские», судя по всему, намеревались взять последний, сохранявшийся за местной политической «элитой» оплот крымской власти — пост председателя ВР автономии. По Консти­туции спикер — высшее должностное лицо АРК, хотя по жизни с момента захода в Крым команды Джарты и избрания на этот пост местного строительного магната Вла­димира Конс­тантинова, решения формировались и принимались в прави­тельст­ве. Ничего не изменилось и с приходом Анатолия Могиле­ва. Он даже несколько демократизировал стиль общения, в смысле, обходится без ритуальных танцев. К примеру, поехал спикер день рождения в Голлан­дию праздновать, а премьер без звонка вежливости соб­рал фракцию, которую Констан­тинов же и возглавляет. Просто решил поговорить с депутатами о путях взаимодействия, а заодно проверить, кто укладывается в срок сбора по первому свистку. Парла­менту с подавляющим большинством регионалов уже давно отводится роль статиста, смиренно утверждающего проекты, до того проходящие через парламентского модератора финансовых потоков — Виталия Нахлупина, председателя постоянной комиссии по бюджетной, экономической и инвестиционной политике, приехавшего в Крым с первым макеевским десантом Джарты. Поэтому, по большому счету, замена Констан­тинова на Нахлу­пина сути и процедуры принятия решений не изменит.

Виталий Нахлупин, надо сказать, весьма колоритная личность в команде Джарты. 46-летний стоматолог-хирург по первому образованию, финансист — по второму и мастер спорта СССР по плаванью считается большим специалистом по разработке проектов и схем. С середины 90-х работал в бизнесе, а в 2007-м, после того, как Василий Джарты возглавил Министерство охраны окружающей среды, стал главой Национального агентства экологических инвестиций Ук­раины. С приходом Анатолия Могилева были намерения усилить руководство ВР путем назначения В.Нахлупина первым вице-спикером, но передумали и пост укрепили экс-министром здравоохранения С.Доничем. И вот теперь — новая волна. На вопрос ZN.UA о смене кабинета уже в феврале Виталий На­хлупин прямо не отвечает, но амбиции карьерного роста подтверждает. Мол, готов занять не только эту должность — если партия скажет.

Тем не менее самые чуткие индикаторы — сотрудники аппарата ВР — уже фиксируют признаки скорой смены спикера. Самая грустная маска на новогоднем депутатском корпоративе, проходившем в спа-центре родной для Константинова «Кон­соли», была именно у него. Он болезненно и ревниво реагирует на любые, даже оговоренные регламентом, попытки провести что-то без него. На этой неделе Константинов остался без пресс-секретаря — ушла по собственному желанию. В то же время Нахлупин озаботился качеством проведения всевозможных мероприятий со своим участием, их освещением в СМИ, а также эффективностью работы парламента в целом. На прошлой неделе Виталий Нахлупин дал интервью ZN.UA, но затем отозвал его, сославшись на несвоевременность. Судя по всему, решение о смене караула с президентом еще окончательно не согласовано.

Константинову же в случае отставки, по мнению коллег-депутатов, могут предложить округ на выборах в ВР Украины. Учитывая отягощение, которое неминуемо несет всякий бизнес, вскормленный госзаказами, папку, привезенную Могилевым, а также судьбу предыдущего спикера, решение об отставке Вла­димир Андреевич должен принять для себя легко. Однако на сегодня он не может быть уверен в том, что такой округ в результате для него найдется. Как и все остальные, кто уже начал округ топтать и кормить, а также о нем договариваться.

Решение о том, доверит ли тебе партия власти мажоритарный округ и какой именно, мало того, что принимается в Киеве, так еще и не в одном кабинете. Главное слово, конечно, за президентом. Но до этого нужно пройти как минимум через один из двух «предбанников»: главы штаба ПР Андрея Клюева (с ресурсными придатками Кабмина) и/или главы АП Сергея Левоч­кина (с кадровым терминалом). И одно дело, когда ты идешь по округу как лицо с высокой должностью, и совсем другое — если этой должности у тебя уже нет. С другой стороны, рассуждают потенциальные кандидаты, учитывая недоверие народа к этой власти, лучше, чтобы должности и привязки к ней вообще не было, а вот ресурсная поддержка — чтоб рекой.

Количество и конфигурация округов в Крыму, как и в целом в стране, на сегодня неизвестны, это тайна, которую власть будет хранить для остальных до последнего допустимого законом срока. Поэтому потенциальные соискатели даже от ПР делают прикидки на условные регионы и рассчитывают, что округов в Крыму будет от пяти до восьми (против десяти прежних). Прак­тически все опрошенные ZN.UA потенциальные соискатели мандата народного депутата или их технологи начинают ответ со слов: «Еще рано…», но после рассказывают подробности, свидетельствующие о том, что утро в процессе уже настало. Среди главных претендентов на крымские округа от Партии регионов, без оговорок, называются только два политика — нынешние нардепы Борис Дейч и Александр Зац. Первый, в принципе, может выдвигаться по любому округу и почти гарантированно пройдет — авторитет экс-спикера с каждым годом только укрепляется (есть с чем сравнивать), сильного противодействия не будет и в местах компактного проживания репатриантов. По информации ZN.UA Борис Дейч уже работает с людьми в аграрных районах — Бело­горском, Советском, Нижне­горском.

Близкий к Борису Колесни­кову Александр Зац, как уже писало ZN.UA, в последние полгода активно занимается проектом развития Западного Крыма и в Крыму бывает регулярно. Кон­цеп­цию освоения побережья от Сак до Черноморского заканчивают разрабатывать специалисты компании МакКензи, а реализацией проекта намеревался заняться сам Колесников — пос­ле Евро-2012. В общем, с такой верой в светлое будущее найти поддержку у крымчан можно. Однако на этом список крымских беспроблемных кандидатов-ре­гио­налов и заканчивается. Слухи о том, кто еще может пойти по Крыму, разнообразны, но неинтересны. За одним исключением — Виктора Медведчука. Якобы его уверяли, что фотографии в обнимку с Путиным с двух сторон достаточно, чтобы крымчане проголосовали. Смешно.

Судя по всему, партии власти за неимением собственных кадров, снова, как и в выборы местные, придется набирать доноров. Таковым, по нашей информации, не против выступить Лев Ми­римский, лидер партии «Союз», имевший большой успех на выборах мэра Симферополя, но уступивший украденную победу безропотно, благодаря чему сохранил и бизнес, и место жительства. Он дважды был народным депутатом-мажоритарщиком, свой симферопольский округ не забывал никогда, и сегодня никто не может представить, кто бы мог ему там составить конкуренцию. Если по-честному.

Пока не подтверждает своего намерения баллотироваться Сер­гей Куницын, но без сомнения — получив если не предложение, то хотя бы не отказ, он пойдет по родному Северному Крыму. Там ему также конкурентов нет — выборы в ВР Крыма это доказали. Но именно они и испортили окончательно отношения с президентом, осерчавшим, что Ку­ницын, которого не поддержали регионалы, баллотировался от того же «Союза». Но, помнится, перед местными выборами вся куницынская команда написала заявления в Партию регионов, и многие из них сегодня в руководстве Крыма. Партбилет Куницына так и остался в сейфе Джарты. Кто знает, может, его время еще и придет. Потому как разговоры о том, что против экс-премьера Крыма и экс-губерна­тора Сева­стополя регионалы намереваются выставлять члена президиума ВР Рустема Темирга­лиева, молодого политика, вскорм­ленного Куницыным и его российскими партнерами, выглядят, по крайней мере, нелепо. Но здесь есть и другой существенный момент: Северный Крым — это территория химических заводов Дмитрия Фирташа, которые и кормят регион. А сегодня не известно, будет ли он выставлять своего кандидата и будет ли им давний парт­нер Куницын. Опять же, решать сам олигарх не будет — поскользнуться никто не хочет.

Валентина Самар, «Зеркало недели. Украина»