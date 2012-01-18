Суд отпустил 2 богачей-бизнесменов, а прокуратура снова задержала одного из них

Центральный районный суд Симферополя в среду отпустил из-под стражи под залог в 2 млн. грн. президента крымской корпорации «ТЭС» - крупной компании-нефтетрейдера - Геннадия БЕЙМА и его сына, вице-президента фирмы Сергея БЕЙМА, а сотрудники прокуратуры тут же задержали БЕЙМА-старшего, сообщил УНИАН по телефону сотрудник «ТЭС».

«73-летний Геннадий БЕЙМ снова задержан, ему инкриминируют новый эпизод, какой - не знаю», - сказал он.

В пресс-службе прокуратуры Крыма, куда агентство обратился за комментарием, подтвердили информацию, но подробности сообщить отказались.

Крымские бензиновые магнаты Геннадий и Сергей БЕЙМЫ, которых СМИ называют одними из богатейших людей полуострова, были задержаны неделю назад по подозрению в уничтожении имущества Керченского морского торгового порта, которое, по версии следствия, причинило около 2 млн. грн. ущерба. Им инкриминируют превышение служебных полномочий - часть 3 статьи 365 Уголовного кодекса.

Корпорация «ТЭС» создана в 2002 году, в нее вошли предприятия одноименной фирмы, существовавшей с 1992 года. Последние три года, помимо нефтяного, корпорация занимается также гостиничным бизнесом.