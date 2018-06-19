Баллада о закрытых дверях

Казалось бы, праздники должны объединять людей. Даже в дореволюционные времена дворник, поздравив барина, мог рассчитывать на серебряный «рупь» или хотя бы гривенник. Сейчас все иначе: поздравления простолюдинов миллионерам не нужны. «Республика» убедилась в этом в канун Старого Нового года, когда, облачившись в костюмы, редакция в полном составе отправилась щедровать. Подготовились тщательно: разучили щедривки, взяли напрокат костюмы и составили маршрут по самым дорогим особнякам возле набережной Салгира.

Конфеты от Мельника

Начинаем эксперимент с дома депутата Верховного совета Крыма Александ­ра Мельника. В двух­этажном особняке в английском стиле на берегу Салгира призывно брезжит свет. На пути к дому – глухой забор. «Коляда, коляда, отворяй ворота!» – голосим мы хором. За забором – тишина. Слышно, как падают с деревьев в пожухлую листву тяжелые капли – то ли дождь, то ли мокрый снег. Наконец, в открывшуюся калитку просовывается голова охранника. Удивленный страж (не каждый день встретишь вместе Деда Мороза, Снегурочку, черта с чертенком, утку, белку, волка, медведя и быка) на секунду замешкался. «Дай Бог тому, кто в этом дому!», – воспользовавшись моментом, затягивает нестройными голосами наша сказочная труппа. «Хозяева заняты!» – отвечает сторож и исчезает. Но ненадолго. Вскоре калитка снова распахивается, и охранник, с трудом сдерживая улыбку, выносит пакет с конфетами. Депутатские лакомства – не дешевые, но и не запредельно дорогие: орешки в шоколаде «Любимов», российские конфеты «Мишка косолапый», карамельки. Самые необычные – маленькие сувенирные шоколадки из Праги: на обертках – виды европейской столицы.

«Мы с такими не общаемся!»

Вдохновленные первой победой, продолжаем гастроли возле одного из самых красивых домов Симферополя: в трехэтажном особняке с кованой надписью над воротами «Вилла „Виктория“» живет директор крымского управления «ПриватБанка» Борис Финкельштейн. Его особняк стоит в нескольких метрах от Салгира, рядом – небольшая аллея, которую банкир посадил за свой счет. «Добрый вечер, щедрый вечер!» – поем мы, пританцовывая перед кованой оградой. Через пару секунд во дворе появляется охранник. «Ребята, никого нет дома!» – сообщает он.

Рядом с домом банкира высится трехэтажный особняк, словно перенесенный в Симферополь из бразильского сериала. Здесь обитает владелица клиники глазных болезней, профессор Нана Иванова. Светящиеся окна дарят надежду, думается, здесь-то ряженым точно будут рады. На звук щедривок калитку открывает пожилой мужчина. «Щедрівочка щедрувала, під віконце підбігала: „Що, бабусю, напекла, то нам – до вікна. Не щипай, не ломай, а по цілому давай!“» Но хозяин явно не в духе. «Мы с такими не общаемся!» – закрывая калитку, заявляет он таким тоном, будто перед ним колония прокаженных или толпа нудистов в естественном для нудистов виде. «С какими – такими?» – оскорбились мы. «С колядниками!» – ответ звучит уже из-за закрытой калитки.

Куницыны притворились, что их нет дома?

Следующий адрес – улица Садовая. Здесь, возле Малого Салгира, в шикарном доме живет бывший премьер Крыма, почетный президент «Таврии» Сергей Куницын. Окна горят, так что, похоже, хозяева дома. Но путь преграждает традиционный неприс­тупный забор. Пока Дед Мороз пытается связаться с владельцами особняка по домофону, запеваем щедривку. Черт, заприметив камеру видеонаблюдения, пускается в пляс. Но замечать нас категорически отказываются. «Хозяев дома нет», – звучит из домофона, а в доме почему-то гаснет свет.

Крупная удача

Не теряя боевого настроения, отправляемся в южную часть Симферополя – там есть целый квартал, где живут богатые и знаменитые. На небольшом пятачке живут спикер Верховного совета Крыма Владимир Константинов, по соседству с ним – мэр Симферополя Виктор Агеев, экс-депутат горсовета миллионер Иосиф Файнгольд и экс-прокурор Симферополя Родион Ратиа. Долго и безуспешно поем под забором у мэра крымской столицы, переходим к особняку экс-прокурора Симферополя – и здесь нас настигает первая крупная удача. Хозяин выходит на улицу, благодарит, вручает несколько купюр. А коллеги-то писали, что прокурор с женой сейчас в Грузии! Ошибались, оказывается. Впрочем, спросить у Ратии, закрыто ли возбужденное прокуратурой дело против его супруги, мы не успели – щедрый хозяин торопился за праздничный стол. Спикера Константинова дома нет – он на юбилее у коллеги по парламенту и соратника по Партии регионов Петра Запорожца. Так что за основателя «Консоли» отдувается охрана – получаем небольшой гонорар, в ответ посеваем, желая добра и долголетия.

«Люди жадные, ничего не дают!»

На шум открываются окна соседних домов, хозяева сначала прислушиваются, потом с любопытством рассматривают ряженых и, наконец, дают вознаграждение – так в нашем мешке оказывается бутылка «граппы» (виноградной водки) и несколько купюр. Встречные прохожие улыбаются и приветствуют Деда Мороза. Сказочный дед вообще оказался самым популярным персонажем в нашей группе: на каждом перекрестке Морозу уступали дорогу, а водитель одной маршрутки, провожая взглядом, долго махал ему рукой.

Вскоре мы впервые за вечер встречаем конкурентов: трое пацанов, устав от «посевания», развлекаются на элитной детской площадке. Увидев нас, тут же забывают об играх. «Люди здесь жадные, не дают ничего», – философски замечает паренек лет десяти, пристраиваясь к нашей процессии. Остальные бегут следом. Подмечаю, что в пакете, который мальчик держит в руках, есть конфеты. «Вы же что-то наколядовали».– «Так это в Старом городе, там дают!» «А что дают?» – «Да все, что угодно! – смеется пацан.– Хотя бы двери открывают!» Проводив нас до машины, «конкуренты» отправляются по своим делам, а мы – к особняку крымского депутата Игоря Лукашева. Хозяина дома нет, но охранник с улыбкой лезет в карман за деньгами – и наши доходы растут! За два с половиной часа мы нащед­ровали 186 гривен, бутылку виноградной водки и пакет конфет.

Эпилог

Одаривать «посевальщиков» – давняя традиция, не пустить их в дом считалось плохой приметой. Однако стремление обеспеченных современников к безопасности и комфорту оказалось сильнее любых традиций. Привыкшие платить за что-то осязаемое, а не за воздух, сотрясаемый песнями, адресаты наших поздравлений или подсылали охрану, или просто игнорировали появление ряженых. Наши щед­ривки слышали равнодушные заборы нардепа Леонида Грача, лидера «Союза» Льва Миримского, экс-министра здравоохранения Украины Андрея Пидаева и многих других. А вот обычные горожане, в отличие от хозяев жизни, не скупились на угощения. Зайдя для проверки всего в один подъезд обычной пятиэтажки, мы стали богаче на 20 гривен.

Глеб Масловский, «Республика»