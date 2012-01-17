Газ убил двух человек в Крыму
10:12, 17 января 2012Крым
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Еще 4 - в больнице
Два человека погибли в результате отравления угарным газом в крымском городе Керчь. Несчастный случай произошел 16 января, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.
Квартира, где нашли тела 41-летнего мужчины и 16-летнего юноши, была оборудована системой автономного газового отопления.
Тем временем, в Нижнегорском районе Крыма четыре человека - 32-летняя женщина, 24-летний мужчина и девочки 9-ти и 2-х лет - попали в больницу, отравившись угарным газом. Печное отопление дома, где они жили, находится в неисправном состоянии. Медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное.
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