Ревизоры: внутренние войска голые-босые и обременяют бюджет

Внутренние войска МВД Украины имеют плохую техническую оснащенность и обременительны для госбюджета, заявила Счетная палата.

Проведенный ею аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности внутренних войск, выявил, что, несмотря на предоставленные внутренним войскам в 2010 и 2011 году 2,2 млрд. грн., так и не было создано достаточно мобильное, оптимальное по численности военное формирование.

Установлено, что выделенных из государственного бюджета средств хватает лишь на оплату труда, коммунальных услуг, питания личного состава и частично - на обеспечение выполнения внутренними войсками служебно-боевых задач.

“Фактически существующая на сегодняшний день система внутренних войск МВД Украины остается нереформированной, громоздкой и обременительной для государственного бюджета, а низкий уровень их технической оснащенности и обеспеченности значительно усложняет выполнение возложенных на них задач”, - считают в Счетной палате.

Аудиторы отметили, что во внутренних войсках не удалось внедрить новую организационную структуру, осуществить переход к системе комплектования военнослужащими по контракту, переоснастить подразделения современными образцами вооружения и техникой, укомплектовать их материально-техническими средствами, обеспечить личный состав средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны.

В Счетной палате утверждают, что ситуация с обеспечением внутренних войск вещевым имуществом критическая. Личный состав не имеет надлежащего обмундирования. Требует решения вопрос оснащения подразделений по охране общественного порядка современными патрульными машинами, а подразделений по конвоированию, экстрадиции и охране подсудимых - специальными автомобилями для перевозки лиц, взятых под стражу.

Также существует безотлагательная необходимость в обновлении средств связи, в частности, приобретении радиостанций портативного (переносного) и автомобильного типа.

Счетная палата отмечает, что ненадлежащее обеспечение внутренних войск финансовыми и материальными ресурсами побудило командиров военных частей искать источники наполнения бюджетов воинских подразделений: личный состав вовлекался в предоставление платных услуг посторонним организациям, коммерческим структурам и частным предпринимателям. Однако эта система не принесла ожидаемых результатов.

Коллегия Счетной палаты констатировала, что вопрос реформирования внутренних войск требует безотлагательного решения.