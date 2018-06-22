Тезки звезд и вождей: как живется нашим Пугачевым, Королевым и Ющенко

Когда Примадонна уже была в зените славы, все почтовое отделение Массандры сбегалось посмотреть на получательницу писем на имя Аллы Пугачевой. За письмами приходила женщина, которая «Арлекино» не пела, но была не менее импозантной, чем эстрадная певица, пишет газета «Сегодня». Хотя однофамилицей звезды крымская Алла Пугачева могла и не стать. В девичестве она была Соколовой и провела оккупацию в родной Массандре. Но известность к ней пришла раньше, чем к певице. Еще в 50-х 15-летняя девочка просидела дома 6 лет из-за болезни сердца, и ее не навестил ни один одноклассник. Тогда она написала об этом в одну из киевских газет, приехал корреспондент, и Алла стала известна на всю Украину. Фамилия Пугачева у Аллы от второго мужа, а всего у нее было три брака. Первая красавица Массандры пользовалась успехом у мужчин не меньше, чем знаменитая тезка, но так и не смогла найти равного первому супругу, который погиб.

«Я свободолюбивая и не терплю ревности, — говорит Пугачева, у которой, как и у Аллы Борисовны, единственная дочь от первого мужа — вся ее надежда. Сейчас та устроена в Москве. А здесь болела. Алла Пугачева поэтому металась между больной дочкой и временными работами — переводчик, старший инструктор «Спортлото», бухгалтер НИИ им. Сеченова, телефонистка, дизайнер. А так как не была уверена и в своем здоровье, то спешила жить. Исходила все горы и объездила пол-СССР, а премии тратила на все концерты и спектакли в Ялте. Не пропускала и концертов Аллы Пугачевой, но советы знакомых подойти и сказать, что она тоже Алла Пугачева, игнорировала: «Мы же просто тезки». Кстати, в молодости наша Пугачева тоже любила петь. Занималась в школьном хоре, потом в клубе Массандры. Но ее любимое — не песни из репертуара Примадонны, а ария Сольвейг. Она пела сопрано и, в основном, классику: арии, романсы, лирические песни.

ЗВЕЗДЫ. Соседом ялтинской Наташи Королевой был не кто иной, как Игорь Николаев. «Это было еще в начале 80-х, когда о такой певице никто не знал, а потом он пошел на повышение, стал директором санатория и переехал в другой район города», — вспоминает она. Сейчас Наташа Королева работает в пищеблоке другого санатория и счастлива — у нее муж и двое детей. Творчество знаменитой тезки любит. Особенно песню «Желтые тюльпаны». Ее она слышала и вживую на двух концертах певицы в Ялте. А во время семейных застолий, бывает, поет песню и сама. Хотя предпочитает больше украинские народные, которые, кстати, на семейных торжествах любит исполнить и сама певица.

«Владимир Винокур? Он — мой тезка, а не я его», — заявляет Владимир Герцевич, а новые знакомые ялтинского Винокура при встрече только охают и ахают. Он и его знаменитый юморист — не только тезки, у них одна национальность — евреи. Из-за чего ялтинскому Винокуру было в свое время не до смеха. Биолога-генетика не взяли ни в Никитский ботанический сад, ни в НИИ им. Сеченова, и он спрашивал отца: «Неужели ты воевал для того, чтобы меня не брали на работу из-за национальности?». Ялтинский Владимир Винокур работал в медицинской лаборатории террсовета и горздравотделе. Корни обоих Винокуров из Белоруссии. Возможно, они даже какие-то дальние родственники. Но ялтинский Винокур не интересовался. Да и послушать он любит больше Задорнова. «Юмор Владимира Натановича как-то не соответствует моему внутреннему миру», — тезка юмориста шутить любит и сам, но не как Владимир Натанович, а как Владимир Герцевич.

Кстати, лидер «95 квартала» Владимир Зеленский удивится, что в Ялте живет не только теща его друга и коллеги Евгения Кошевого, но и сразу два Владимира Зеленских. Один уже старенький и плохо слышит, а другой — непубличная фигура. И правда — не всем же Зеленским публику развлекать.

ПРЕЗИДЕНТЫ. На ЮБК устроились все тезки президентов Украины, кроме Виктора Януковича. Но Виктору Ющенко это помогало не часто. Дела знаменитого тезки не раз аукались ему в повседневной жизни. То в Одессе его друг позвал на весь Приморский бульвар: «Виктор! Ющенко!», и молодежь начала склонять его и президентскую фамилию на все лады. То на керченской таможне любезно поинтересовались, нет ли у него освобождения от досмотра, а потом от души перевернули все вещи. Хотя бывало и иначе. Несколько раз его останавливали гаишники, которые, узнав имя и фамилию, улыбались и сразу отпускали. Ялтинский Виктор Ющенко — механик, и работы у него сейчас достаточно. Так что времени на увлечение рыбалкой не хватает. Вырастил сына и дочь. И верит в то, что главное не фамилия, а человек, который ее носит. И разбитое доверие тезке ялтинский Виктор Ющенко прощать не собирается: «Верил, а сейчас понимаю, что стране нужен лидер с четкой линией, который может стукнуть по столу, а не говорить на всех углах: «Люби друзи!»

А Дмитрий Медведев из Ялты — программист и хвалит президента РФ за то, что тот ведет свой блог в Сети. С лидером России он не пересекался, но родственников имел не менее знаменитых. Его дед был генералом царской, потом Красной армии, работал управляющим банком в Ростове-на-Дону, водил дружбу с Колчаком и, возможно, даже имел отношение к его золоту. Но для Медведева — это уже история. Реальность — Дмитрий с семьей живет в Гурзуфе, но зиму из-за отсутствия работы проводит в Запорожье. Увлекается эзотерикой и считает, что президент России еще не успел проявить себя. От политики, правда, далек, и не понимает, почему отношения между странами стали хуже: «Я работал в международном отделе «Артека» и еще лет пять назад связи с Россией были более тесными, чем сейчас»

Свадьба Мендельсона — без марша

В Алупке был свой Мендельсон. Там он встретил свою любовь и женился, но на его свадьбе не было знаменитого марша. «Регистратор приехал в больницу, в которой лежал жених, медсестра и мама выступили свидетелями, — вспоминает его супруга Мэрикэ. В 1968 году она, тогда 30-летняя инженер-строитель из Таллинна, приехала подлечиться в санаторий «Солнечный» и на танцах познакомилась с гостем из соседнего санатория «Горное солнце» 32-летним Владимиром Соломоновичем Мендельсоном.

Организатор экскурсий из Феодосии был человеком с хорошим чувством юмора, любил джаз и настолько покорил девушку, что она оставила родной Таллинн, а роман двух уже однажды побывавших в браке людей перерос в любовь и семью. «Мендельсон болел туберкулезом. Часто лежал в больницах и перед свадьбой предупредил, что проживет еще года 3—4, — вспоминает Мэрикэ. — А получилось — 34».

И прожили они их в Алупке. Там Мэрикэ сразу устроилась по своей специальности, а Мендельсон, как инвалид, переехав на ЮБК, уже не работал. Она до сих пор хранит любовь к своему мужу, которая для него оказалась намного важнее, чем марш для его знаменитого однофамильца. Он прожил на 26 лет дольше композитора и умер 11 лет назад.

Сусанин и политбюро

Разбросало по Крыму однофамильцев героев отечественной истории любых периодов. В Симферополе живет Александр Невский, в Феодосии — Иван Сусанин, в Керчи — Михаил Кутузов. А в Ялте товароведом работает Крупская. Ольга Алексеевна привыкла, что ее часто называют Надеждой — по имени супруги вождя революции, которое крепко «вбито» в голову всех, кто жил в сознательном возрасте при СССР.

«Крупская? Мы вашего мужа знаем», — подкалывают шутники. Правда, замуж она вышла за человека с более прозаичной фамилией, о местных Ульяновых слышала, но с ними не знакома. К дорожному рабочему Андропову, с особым уважением относились в застойные времена, когда фамилия главы КГБ, а потом и генсека внушала ужас. «В моей бригаде работает еще и Черненко, — смеется Александр Васильевич. – Так нам говорят: «У вас не бригада, а Политбюро ЦК КПСС!»

Андрей Коновалов, газета «Сегодня»