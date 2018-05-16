Сезон убытков

Жители полуострова пострадали от собственной жадности. Явно завышенные цены на отдых, приправленные ненавязчивым сервисом, вынудили туристов искать более гостеприимные курорты. Прошедшим летом вместо ожидаемого увеличения числа приезжих их поток снизился на 500–700 тыс. чел. Более того, Крым стал пристанищем сильно стесненных в средствах отдыхающих, сумевших накопить денег лишь на койкоместо и отчаянно экономящих на еде и развлечениях. В итоге заметно упала не только загрузка гостиниц, но и продажи экскурсионных туров, посещаемость ресторанов и других увеселительных заведений.

Холодное лето 2011-го

Терпение туристов, долгие годы прощающих местным отелям непомерно завышенные цены и некачественный сервис и посещавших полуостров скорее по привычке, чем в расчете на хороший отдых, в этом году лопнуло. Итоги лета сильно разочаровали крымчан. Накануне начала сезона местные чиновники прогнозировали увеличение туристического потока с прошлогодних 5,7 млн до 6 млн чел., а некоторые эксперты даже озвучивали цифру в 6,5 млн чел. Но уже сейчас понятно, что планка оказалась явно завышенной. Хотя официальной статистики, позволяющей судить, сколько же курортников посетило в этом сезоне АРК, пока нет, предварительные оценки показывают, что реальные показатели вряд едва дотянут до 5 млн. Генеральный директор туристического агентства «СНП Крым» и председатель профильной организации «Туристический актив Крыма» Иван Коваленко отмечает, что поток приезжих сократился как минимум на 15–20%. Его коллега, директор компании «Южная жемчужина» Наталия Розинская, оценивает спад спроса на отдых на полуострове еще пессимистичнее — в 20–30%.

Причем наблюдалось снижения активности практически всех групп туристов, на которых традиционно делают ставку крымчане. Так, украинцев на отечественных черноморских курортах было как минимум на 10% меньше обычного. Помимо туристов, едущих отдыхать за собственные деньги, местные здравницы недосчитались и льготников. По словам президента Ассоциации туроператоров Крыма и Севастополя и руководителя группы компаний «Кандагар» Бориса Зелинского, из-за резкого уменьшения государственного финансирования санатории потеряли клиентов, отдых которых оплачивался из фондов социального страхования. Нынешним летом их приехало вчетверо меньше обычного. «Некоторые отели, ранее загружавшие 50–100% номеров за счет таких курортников, вообще пустовали», — рассказывает он. Подвели и белорусы. Если в прошлом году полуостров посетили порядка 250 тыс. жителей соседней страны, то в текущем из-за экономических проблем поток не превысил и 30 тыс. чел. «Из 200 человек, которые забронировали гостиницы через нашу компанию, приехали всего семеро. Остальные отказались от отдыха», — говорит Иван Коваленко. Изменили Крыму и россияне, традиционно считавшиеся одними из наиболее преданных его почитателей. Вместо ожидаемых 1,2 млн чел., здесь отдохнули менее 800 тыс. Остальные переориентировались на свои или заграничные курорты.

Крымчане винят во всех своих бедах погоду, мол, начало высокого сезона в июле совпало с резким похолоданием, море штормило, а температура воды не превышала 20 градусов. Но местные отельеры проигнорировали подобные «мелочи» и повысили цены на 15–20%, мотивируя свои действие подорожанием коммунальных услуг, увеличением налоговой нагрузки и общей инфляцией в стране. Отдыхающих же эти аргументы не убедили, тем более что уровень сервиса и туристической инфраструктуры на полуострове, как и ранее, оставляет желать лучшего. «В итоге в пик сезона во многих гостиницах пустовали треть номеров», — резюмирует Борис Зелинский.

Нашествие бедных

Еще больше, чем негативная динамика туристического потока, крымчан беспокоит кардинальное изменение его структуры. От отдыха на полуострове практически отказались приезжие со средним уровнем дохода. «Основную массу гостей составляли небогатые туристы, которые экономили, на чем только можно», — отмечает Иван Коваленко. Если в прошлом году недельный бюджет среднестатистического приезжего составлял 3 тыс. грн., то в этом он сократился до 2 тыс. грн., несмотря на то что практически все составляющие отдыха существенно подорожали. Схожие цифры называют и в Министерстве туризма и курортов автономии. По данным чиновников, средняя сумма, которую в этом году тратили на отдых курортники, составляет порядка 2, 5 тыс. грн. «Это вдвое меньше, чем бюджет среднестатистического туриста в России, и втрое — чем в Польше», — сетуют в ведомстве. Ставка на экономию привела к резкому уменьшению количества «цивилизованных» курортников, приобретающих путевки через туристические агентства и выбирающих проживание в крупных отелях и санаториях. Если в прошлом году в Крыму отдыхало «дикарями» 3,95 млн. чел., то в этом — почти 4,6 млн., — отмечают в профильном министерстве.

Понятно, что такие туристы предпочитают наиболее дешевые варианты размещения в частном секторе стоимостью не более 200 грн. с человека в сутки. Поэтому меньший спад спроса ощутили курорты Восточного и Западного Крыма, где жилье традиционно дешевле, чем на ЮБК. Кроме того, выросло число тех, кто останавливался в автомобильных кемпингах на побережье, а также пеших туристов, ночующих в палатках.

Но еще больше, чем на проживании, курортники экономили на питании и развлечениях. «Набережные Ялты и Алушты заполонили отдыхающие с двухлитровыми бутылками пива и купленным в супермаркете «сухим пайком», — сетует Иван Коваленко. Обнищание туристов ощутили на собственном кошельке даже производители продуктов питания и напитков, продукция которых всегда пользуется повышенным спросом в курортный сезон. Директор по продажам ПАО «САН ИнБев Ураина» Дмитрий Шпаков говорит, что этим летом они продали пива в Крыму гораздо меньше, чем планировали (точных цифр в компании пока не называют). Эксперт связывает провальный сезон со значительным сокращением туристического потока и плохой погодой. «По сути, настоящее крымское лето длилось лишь две недели. Поэтому ряд сезонных розничных торговых точек и кафе так и не открылись», — говорит он.

В разы упали продажи местных экскурсионных бюро, сократилась посещаемость увеселительных заведений. По словам руководителя компании «Ресторанный консалтинг» Ольги Насоновой, многие рестораторы, работающие на побережье, ощутили отток посетителей. Впрочем, прайсы в заведениях общепита, несмотря на полупустые залы, оставались высокими вплоть до конца лета. Сообразив, что Крым заполонили бедные туристы, оттуда ушли рекламодатели. Как сказала директор агентства «Южный проект» Ирина Лерманова, желающие разместить рекламу на крымских билбордах уже не выстраиваются в очередь, как ранее. Нынешним летом на полуострове пустовало до трети конструкций. Многие компании, оплатившие щиты на весь сезон, включая сентябрь, в начале августа свернули маркетинговые программы и отказались от плоскостей. Реальные потери от провального сезона еще предстоит подсчитать. По оценочным данным, если за прошлое лето отельеры, рестораторы, продавцы экскурсий и товаров массового спроса заработали порядка 20 млрд грн., то за это — вдвое меньше.

Пустые траты

Для крымских чиновников неутешительная статистика стала неприятным сюрпризом. Ведь из местного бюджета на подготовку к лету была выделена солидная сумма. По сообщению Министерства туризма и курортов АРК, всего потрачено порядка 700 млн грн. против 320 млн грн. в 2010 г. Деньги ушли на пополнение троллейбусного парка, обеспечивающего сообщение между Симферополем и Ялтой (закуплено 60 единиц техники), ремонт дорог, а также рекламу туристических возможностей полуострова в Украине, Беларуси, Прибалтике и РФ. Кроме того, в правительстве автономии хвастаются обновленным симферопольским аэропортом, увеличением количества авиарейсов и улучшением отельного фонда. Половина из более 300 крымских здравниц в этом году провела реконструкцию и существенно облагородила свой номерной фонд. Объемы инвестиций в частные гостиницы выросли на 40% и превысили 1,5 млрд грн., за счет чего к началу сезона удалось ввести в эксплуатацию несколько новых комплексов. Но отдыхающие не оценили попытки крымчан облагородить курорты. Согласно исследованиям, проведенным по заказу Министерства туризма и курортов АРК, более 40% приезжих не заметили каких-либо изменений в лучшую сторону. Возможно, общее впечатление смазали такие «мелочи», как необустроенные, грязные пляжи и оставляющий желать лучшего сервис. Прибрежная полоса во многих населенных пунктах не чистилась уже несколько лет, тем не менее за доступ к морю отдыхающим нередко приходится платить. Из порядка 600 крымских пляжей бесплатными в этом сезоне официально были лишь 200 (накануне сезона профильное ведомство запретило взимать плату за вход на муниципальные пляжи), но на практике таковых оказалось еще меньше. Входной билет стоил 20–50 грн., но никакого сервиса, а часто даже приемлемых условий для отдыха туристам за эти деньги не предлагали. Чиновники признают: проблемы действительно есть. Так, оставляет делать лучшего качество подъездных путей к памятникам архитектуры и местным достопримечательностям, пользующимся повышенным спросом среди туристов (в частности, Мангуп-Кале, Эски-Кермен, Большой Каньон Крыма, водопады Джур-Джур, Учан-Су, поселок Новый Свет и др.). Нет и современной маркировки туристических и горно — лесных маршрутов. Для обслуживания круизных судов на сегодняшний день используется лишь Ялтинский и частично Евпаторийский пассажирские порты. Феодосийский же, несмотря на его международный статус, фактически закрыт и остро нуждается в реконструкции, что, по мнению представителей Министерства туризма и курортов, не позволяет наращивать поток иностранных отдыхающих. Улучшить туристическую логистику можно было бы и за счет открытия новых авиа площадок. Пока пассажирские рейсы обслуживает только Симферопольский аэропорт, хотя при должном финансировании можно реконструировать площадки для приема чартерных рейсов и в других населенных пунктах (Каче, Джанкое, Керчи, Саках и пр.). Создав подобную сеть, реально проводить и вертолетные экскурсии, — говорят в профильном ведомстве. Но как скоро будет реализована хоть часть этих планов — большой вопрос. Ведь государственных денег на воплощения в жизнь всех идей чиновников явно не хватит. Предприниматели же жалуются, что бизнес-климат на полуострове в последнее время заметно ухудшился. В местных компаниях сетуют, что с введением Налогового кодекса выросла фискальная нагрузка на частных предпринимателей — владельцев мини-отелей, которых замучили налоговыми проверками. Чиновники рапортуют, что за несколько последних месяцев им удалось увеличить бюджетные поступления от санаториев и гостиниц на 15 млн грн. И это притом что сертифицированные отели уровня три–пять звезд были освобождены от уплаты налога на прибыль (что, впрочем, не сказалось на их расценках для постояльцев). То есть основная налоговая нагрузка легла на плечи мини-гостиниц и частного сектора, в которых останавливается до 80% гостей. Власти некоторых курортных городов пошли еще дальше. К примеру, в Ялте усилили контроль за владельцами квартир, сдающихся внаем. Их обязали получать статус частных предпринимателей и платить налоги. И хотя законопослушных арендодателей на практике оказалось не так много, как рассчитывали фискалы, общая стоимость жилья в городе подскочила на 20% и стартует от 400 грн. в сутки. «Пока власти не изменят своего отношения к предпринимателям, на удешевление отдыха в Крыму рассчитывать не стоит», — убежден Борис Зелинский.

Одной из главных проблем полуострова является пресловутое «крымское хамство». Даже владельцам фешенебельных отелей, номер в которых стоит несколько тысяч гривень в сутки, пока не удалось изменить менталитет обслуживающего персонала, который по-прежнему не отличается особой расторопностью и тем более вежливостью. Экономический кризис только усугубил эту проблему, поскольку многие отельеры урезали оклады обслуге и сократили бюджеты на ее обучение. Итоги подобной экономии налицо. Согласно данным исследований, проведенных компанией Ukrainian Social Research Group, более половины опрошенных туристов остались недовольными соотношением цены и качества отдыха, отметив, что стоимость отдыха в Крыму явно завышена. Больше всего курортников раздражали грязь в общественных местах и на пляжах, плохое медицинское и транспортное обслуживание. Для 10% опрошенных этот сезон стал «последней каплей» — они заявили, что больше не приедут на полуостров. Уже в следующем году крымчане могут потерять гораздо больше курортников. Ведь группа «колеблющихся», которые пока не решили, стоит ли тратить отпуск на Крым, достигает 40%. Если учесть активность заграничных конкурентов, заманивающих туристов всеми доступными средствами, в том числе упрощением визового режима и скидками, далеко не факт, что те предпочтут Черноморское побережье.

Заграница победила

Пока крымские отельеры и рестораторы подсчитывают убытки от неудачного сезона, их зарубежные коллеги не нарадуются украинским туристам. В этом сезоне наши сограждане переориентировались на Турцию, Грецию и Испанию. По данным компании «Пилот», продажи путевок в Турцию нынешним летом увеличились на 50%. В офисе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине рассказывают, что их страну посетили свыше 300 тыс. украинцев, несмотря на подорожание многих гостиниц на 10–15%. Но даже после этого турецкие путевки оставались дешевле, чем аналогичный отдых в Крыму: стоимость недельного проживания по системе «все включено» в отеле три звезды стартовала с $350 с человека. Поток наших туристов в Грецию этим летом вырос на 30%, в Испанию — на 15–20%, чему способствовало упрощение визового режима, увеличение количества чартерных рейсов, снижение цен на проживание (неделя отдыха в отеле три звезды стоила от 200 евро с человека) и услуги. Чтобы сгладить последствия кризиса, жители европейских стран стали с утроенной энергией бороться за курортников. Крымчане же отреагировали на сокращение спроса слишком поздно. «Лишь в конце августа некоторые гостиницы начали предоставлять скидки, да и то не в денежном эквиваленте, а за счет различных бонусных программ, скажем, бесплатного питания, процедур, дополнительных дней пребывания и пр. Но даже эти мизерные уступки позволили увеличить загрузку в сентябре на 10–15%. Жаль только, что тенденция удешевления услуг так и не стала массовой», — подытоживает г-н Зелинский.

Людмила Ксенз, «Деловая столица»