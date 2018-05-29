Сергей Собянин спустился с небес на воду

Cтоличное правительство заявило о возвращении к программе поддержки Черноморского флота. Ранее в мэрии аннулировали смету этой международной программы, которая была ключевой для градоначальника Юрия Лужкова, пояснив, что расходы "шли по кривой схеме". Однако затем в мэрии осознали, что программа — политический актив не только господина Лужкова, но и Сергея Собянина, разбрасываться которым перед выборами было бы неразумно.

О возвращении столичной мэрии к программе шефства Москвы над военно-морским флотом (ВМФ) РФ на 2010-2012 годы вчера заявил глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей мэрии Сергей Черемин. Напомним, 7 сентября финансирование этой программы было аннулировано поправками к городскому бюджету на 2011 год. Исполнитель программы — фонд "Москва—Севастополь" лишился ранее выделенных 6 млн руб. с формулировкой о том, что "расходы шли по кривой схеме".

Шефство над Черноморским флотом было ключевой международной программой предыдущего мэра Юрия Лужкова. Он помогал флоту с 1994 года, а с 2004 года мэрией регулярно принимались трехлетние целевые программы выделения субсидий фонду "Москва—Севастополь". Средства шли на ремонт казарм, строительство школ, выплату зарплат учителям, закупку компьютеров, холодильников, пылесосов, посуды для кают-компаний и систем кондиционирования кораблей. В 2008 году рекордный бюджет фонда в 160 млн руб. пошел, согласно отчетности, на строительство жилья для моряков, медицинские операции и турпутевки для военнослужащих. Средства Москвы направлялись и на организацию боевых дежурств кораблей. Господин Лужков не скрывал, что программа для него — ресурс политический. Впрочем, эксперты "Ъ" заявляли, что это политический актив и для Сергея Собянина и что инициатива московского мэра не найдет понимания в Кремле, где программы поддержки соотечественников считают приоритетными.

В итоге, как и предполагал "Ъ", в мэрии решили отыграть назад. Вчера глава столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин пояснил, что поддержка Москвой "соотечественников, военнослужащих и ветеранов в Севастополе" будет сохранена "в полном объеме". При этом бюджетные средства должны пойти напрямую в Дом Москвы в Севастополе (созданное в 2006 году структурное подразделение мэрии), а материально-технической поддержкой самого флота город заниматься не будет, заверил чиновник.

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин считает заявление мэрии "хорошей миной при плохой игре". "Сначала закрывают структуру, отменяют финансирование, а потом, столкнувшись с критикой, пытаются оправдываться",— недоумевает депутат. Господину Затулину хотелось бы иметь "какие-то подтверждения, помимо обещаний". "Ведь финансирование отменили законным путем, проведя поправки к бюджету через Мосгордуму. А нынешние заявления никак не проведены",— пояснил он. При этом депутат приводит в пример ситуацию в аналогичном по структуре фонде "Москва—Крым" (организует с 1998 года лечение столичных детей, инвалидов и ветеранов в санаториях Крыма). По данным господина Затулина, в столичной мэрии еще в конце 2010 года решили финансировать программы фонда напрямую через Дом Москвы в Севастополе, однако "по сей день ни копейки там не получили".

По информации "Ъ", в столичной мэрии пока действительно не представляют себе схему работы программы. Во всяком случае, накануне председатель севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба заявил, что его пригласили в Москву к Сергею Собянину для обсуждения возможной схемы выплат семьям моряков и военным пенсионерам. При этом господин Яцуба заявил, что прямые выплаты пенсионерам и морякам от структур другого государства противоречат налоговому кодексу Украины.

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин говорит, что инициатива столичных властей закрыть программу "заранее была обречена на неудачу". По его словам, в окружении премьера Владимира Путина "чувствительно относятся к любым даже намекам на недружественное поведение по отношению к соотечественникам за рубежом". "Команда Сергея Собянина была вынуждена отыграть назад с покаянием, и это было сделано очень оперативно",— заявил господин Мухин, который назвал действия чиновников "предвыборной суетой".

Александр Воронов, "КоммерсантЪ"