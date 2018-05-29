Ялта-2011: еврострасти по Тимошенко

Вероятный тюремный срок экс-премьера Тимошенко ставит под угрозу ратификацию соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, которое украинские власти рассчитывают подписать до конца года. Это, пожалуй, главный мессидж евродипломатов Януковичу на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Зять Кучмы олигарх Виктор Пинчук уже в восьмой раз собирает политиков, экономистов и бизнесменов из разных стран на "ялтинский Давос".

Как и в прошлом году, помимо европерспективы Украины, на международной конференции, на которой среди других спикеров выступали президент Израиля Шимон Перес и экс-премьер Великобритании Тони Блэр, обсуждались последствия мирового экономического кризиса и газовый конфликт с Россией. Отличие 8-й конференции – отсутствие значимых российских фигур. Новая тема для дискуссий – суд над Юлией Тимошенко.

"Я приезжаю в Ялту седьмой раз, а в Украине был уже более двадцати, но никогда не приезжал сюда с таким разбитым сердцем, как сегодня! У нас, в Евросоюзе, есть ощущение: Украина отклоняется от пути, на который встала. В случае с моим другом, Юлией Тимошенко, есть ощущение, что имеются политические мотивы. Так же, как и в других делах против бывших чиновников правительства", – эмоционально обратился к Януковичу Марио Давид, депутат Европарламента, представитель Европейской народной партии, ассоциированным членом которой является "Батькивщина".

"Мы разделяем с вами эту боль. Мы довольны, что это вас волнует не меньше, чем нас", – ответил, выдержав десятисекундную паузу, украинский президент и попытался перевести "стрелки" на своего предшественника. Мол, именно Ющенко был инициатором расследования законности подписания Тимошенко газовых контрактов с РФ в 2009-м.

"История, которая сегодня развернулась, это не история сегодняшнего дня, это история идет с 2009 года, когда правоохранительные органы получили решение Совета национальной безопасности и обороны и начали его выполнять, то есть исследовать, что же произошло, почему были нарушены национальные интересы Украины, нарушены международные договоры … После того, как исследовали, передали в суд. Как и в Европе, суд рассматривает это дело и вынесет свой вердикт", – сказал гарант.

Янукович заявил также об актуальности модернизации национального законодательства и выразил надежду, что до конца 2011-го будет принять новый УПК, над которым начали работать около года назад. Проект находится сейчас на экспертизе Венецианской комиссии.

"Это то, что делает Украина в направлении реформ, которые ведут к значительному улучшению демократических стандартов. Уголовно-процессуальный кодекс, по которому сегодня живет Украина, – 1962 года (хотя он модернизировался все годы). Это нонсенс! К сожалению, за двадцать лет политики в Украине не смогли этого сделать. Такая судьба у нас, что мы всё должны делать быстро", – отметил президент.

Юлина тема нашла продолжение в кулуарах форума. Янукович провел без прессы встречу с комиссаром Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле, министром иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом и депутатом Европарламента Элмаром Броком.

"Если Тимошенко будет приговорена к тюремному сроку на основании правовых норм советских времен, 1962 года, то, несмотря на наше желание подписать соглашение об ассоциации Украины и ЕС, никто не может гарантировать, что парламенты стран-членов Евросоюза примут соответствующее решение", – сказал еврокомиссар Фюле позже на брифинге.

"Нас беспокоят некоторые события. Это касается верховенства права и политических игр в Украине. Одна из проблем – это судебное разбирательство с Юлией Тимошенко… Я не хочу сказать, что кто-то святой, но этот процесс проводится по законам, которые не используются в европейских странах и не должны существовать в Украине, если Украина хочет двигаться в сторону Европы… Мессидж передан, у меня такое впечатление, что президент Янукович понял то, что это сообщение серьезное и эти вопросы нужно решать", – заявил журналистам глава МИД Швеции Карл Бильдт.

А бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана потребовал сейчас же выпустить Тимошенко из-под стражи.

"Должна ли она быть освобождена? Мне кажется: да и немедленно. К политикам нельзя относиться как к преступникам. У политических решений не может быть криминальных последствий", – сказал Солана

…В тот же день в Киеве руководитель управления по вопросам судоустройства Администрации президента Андрей Портнов заявил о намерении Януковича внести на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Он предусматривает отмену наказания в виде лишения свободы за экономические преступления. В случае принятия суд сможет наказать виновного лишь штрафом.

Советник Януковича добавил, что также будет декриминализована статья 365 Уголовного кодекса в части превышения власти и служебных полномочий хозяйствующими субъектами.

При этом Портнов заявил, что законодательные инициативы главы государства не будут касаться должностных лиц госоргана, которые обвиняются в нанесении ущерба стране. А Тимошенко проходит по части 3 статьи 365 УК и обвиняется в нанесении государству более 1,5 миллиардов гривен ущерба.

Тем временем нардепы Арсений Яценюк, Руслан Князевич и Роман Зварич из фракции "Наша Украина – Народная самооборона" зарегистрировали в Раде законопроект, которым предлагают парламенту исключить из УК статью 365…

Отдуваться за Януковича, который после ряда двухсторонних встреч покинул форум в Ливадийском дворце, перед прессой пришлось Азарову.

"Европейская интеграция Украины, заключение договора о зоне свободной торговли – это глобальные, серьёзные вещи, от которых зависит развитие страны, что связывать их с судебным процессом не просто неправильно, но, я бы даже сказал, аморально", – сказал украинский премьер-министр во второй день работы конференции.

Азаров выразил убеждение, что здравый смысл в отношениях ЕС с Украиной возобладает, и соглашение об ассоциации и о зоне свободной торговли будет подписано.

Глава Кабмина заявил также о необходимости закрепления в соглашении перспективы членства Украины в Евросоюзе.

"Европейский Союз – не жених, а Украина – не невеста. Мне представляются достаточно бюрократическими и протокольными споры о том, включать в соглашение об ассоциации европейскую перспективу или не включать. Однозначно надо включать, если мы думаем о будущем", – подчеркнул Азаров.

Вера Стриж