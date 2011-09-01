Охотники и рыбаки со всего мира соберутся на фестиваль в Ялте

Более 400 гостей-участников из Украины, Австрии, Кипра, США, Румынии, Венгрии, Болгарии, Молдавии, Эстонии, Польши, Белоруссии, России, Грузии и Германии приедут 23-26 сентября в Ялту на III международный фестиваль охотников и рыбаков, сообщила пресс-служба Ялтинского городского совета.

«Фестиваль родился еще в 2006 году. В тот период ему не было равных в СНГ», - отметил президент ялтинского клуба охотников «Артемида» Валерий БОЙКО.

Мероприятие начнется парадным шествием по ялтинской набережной.

В программе фестиваля - соревнования по стендовой стрельбе, рыболовству, боулингу, пейнтболу, бильярду, теннису и пивной чемпионат. Его участников также ожидают семинары и конференции на охотничью тематику, парад-выставка охотничьих собак и их показательные выступления в работе по фазану и перепелу.

Кроме того, запланированы ярмарка охотничьей и рыболовецкой атрибутики, сувениров и амуниции, тематический обед «Охотники и рыбаки на привале», экскурсии и фейерверк.