Железную дорогу тянут в море

Компания «Рос-ТЭС-Паром», учредителем которой является украинская корпорация «ТЭС», обратилась в администрацию Ейского района с заявлением о выделении земельного участка под строительство российской части железнодорожной паромной переправы «Ейск – Керчь». Через нее планируется переваливать сжиженный газ, нефтепродукты, глинозем, руду и минеральные удобрения общим объемом 1,5 млн т грузов в год. Инвестиции в проект — 11 млн евро. Эксперты считают, что перспективы проекта неясные, так как возможность существенного роста грузопотока между двумя странами сомнительна.

Директор ООО «Рос-ТЭС-Паром» Яков Тюрин сообщил „Ъ“, что компания направила в администрацию Ейского района заявление на выделение земельного участка под строительство российской части железнодорожной паромной переправы «Ейск – Керчь», а также просьбу разрешить провести на месте будущего строительства геологические изыскания. «Наша компания уже заключила с ФГУП „Росморпорт“ протокол о намерениях. Теперь ожидаем решения местной власти. После оформления документов и проведения экспертизы возведение объекта может быть завершено в течение года», — рассказал Яков Тюрин.

По его данным, проект паромной переправы «Ейск – Керчь» предусматривает строительство железнодорожной ветки вдоль территории Ейского порта, а также портовых объектов. Грузы — сжиженный газ, мазут, светлые нефтепродукты, в перспективе — глинозем, руда, минеральные удобрения (общий объем — 1,5 млн т в год). Стоимость проекта — 11 млн евро. Сжиженный газ предназначен для реализации на рынке Украины, в том числе через АЗС. «Грузооборот между предприятиями России и Украины растет, доставка морем становится все более актуальной, однако, по нашим данным, в порту Кавказ есть дефицит перевалочных мощностей за счет ограниченности железнодорожной инфраструктуры, а ветка в Ейске, наоборот, недогружена на 40%. Паром «Ейск – Керчь» поможет ликвидировать этот дисбаланс», — пояснил собеседник „Ъ“.

Корпорация «ТЭС» работает с 1992 года, осуществляет торговлю светлыми и темными нефтепродуктами, имеет сеть из 70 АЗС, перевалочный терминал в Керчи, две нефтебазы, также занимается розничной торговлей и гостиничным бизнесом (данные с официального сайта компании).

В администрации Ейска „Ъ“ сообщили, что документы от ООО «Рос-ТЭС-Паром» получены, но решения по ним пока не приняты. Отметим, что на одной из последних сессий райсовета депутаты высказались против проекта, обосновывая позицию тем, что перевалка сжиженных углеводородов в черте города-курорта недопустима. К тому же, по генеральному плану города территория, на которую претендует инвестор, должна быть отведена под очистные сооружения ливневой канализации. В департаменте транспорта администрации Краснодарского края не стали комментировать перспективы реализации проекта «Рос-ТЭС-Паром», сославшись на отсутствие руководителя отдела водного транспорта Александра Кутынина.

Эксперты оценивают перспективы проекта как неясные. «Сейчас товарооборот между Россией и Украиной значительно ниже, чем он был в советский период, когда мощности керченского порта считались вполне достаточными. Не вполне понятно, зачем везти товары для внутреннего рынка Украины с использованием парома через Крым, ведь перевозки вполне возможны по другим железнодорожным веткам, если только речь не идет о значительном росте товарооборота непосредственно с Крымом», — говорит аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Анатолий Вакуленко. Возможность существенного роста грузопотока он оценивает как сомнительную: «В случае сохранения динамики роста ВВП России и Украины и оборота взаимной торговли спрос на перевозки, видимо, будет устойчиво высоким, однако проводимая в настоящий момент руководством Украины политика создания зоны свободной торговли с ЕС и отказа от вступления в единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном может негативно сказаться на товарообороте между странами».

По мнению аналитика компании SeaNews (Санкт-Петербург) Лилии Аксеновой, заявленной суммы вложений 11 млн евро недостаточно. «Проект позиционируется как достаточно масштабный — в настоящее время основным грузом в порту Ейск является зерно, сельхозпродукция, пропускная способность порта на сегодняшний день чуть более 3 млн т. А инвестор предполагает увеличить грузооборот на 1,5 млн т за счет нефтеналива, удобрений и т.д. Для этого необходимо построить терминал, провести дноуглубление, может быть, даже построить паромный флот и провести модернизацию железнодорожных станций, поэтому затраты могут быть выше заявленных», — считает эксперт. Лилия Аксенова также отмечает, что одним из факторов, которые могут поставить проект под сомнение, является позиция местных жителей, выступающих против размещения новых перегрузочных мощностей в городе, с чем не может не считаться районная администрация.

Анна Перова, «КоммерсантЪ»