Эра Джарты

Председатель Совета министров Крыма Василий Джарты ушел из жизни. Ему было 53 года. Выходец из сурового шахтерского края руководил республикой около полутора лет. О тяжелой болезни премьера автономии знали все, тем не менее, столь скоропостижная смерть шокировала многих.

Василий Георгиевич в начале августа вернулся в Крым после лечения в Москве, хирургическое вмешательство лишь на несколько недель продлило ему жизнь. Этого неоднозначного человека убил рак. За день до смерти Джарты успел исповедоваться. «Господь так устроил, что я причастил его и мысленно напутствовал в далекий путь», – сказал митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь на панихиде перед строящимся собором Александра Невского, который помогал возводить Джарты. Владыка не сдерживал слез. Поставить свечку во дворике храма пришли две сотни человек – в основном чиновники. В здании крымского правительства выставили книгу скорби. Записи в ней оставили как известные политики, так и рядовые симферопольцы.

Сейчас сложно проанализировать все, что Джарты сумел сделать за полтора года. Навскидку вспоминается его указание выделить землю крымским татарам под строительство их главного храма (война за участок возле симферопольского водохранилища длилась около семи лет), начало добровольного сноса самозахватов и выделение земли участникам так называемых «полян протеста», увеличение денежных поступлений из Киева (в этом году Крым получит 900 миллионов гривен), изгнание ресторана из замка «Ласточкино гнездо» – символа южного берега – и создание там выставочного центра, покупка троллейбусов для Симферополя и трассы в Ялту, открытие сети социальных аптек, принятие украинским парламентом лоббируемого Крымом закона о Совмине.

А еще вспоминается его обещание за десять лет сделать Крым «жемчужиной Украины». «2013 год – у нас стабилизация, 2017 – эффективный рост, 2020 год, согласно стратегии, "Крым – жемчужина Украины", и я хотел бы эти этапы пройти в Крыму», – говорил поседевший и осунувшийся Джарты, вернувшись в январе на полуостров после операции в немецкой клинике.

А еще он завез в Крым «макеевскую» команду, выстроил на полуострове жесткую вертикаль власти и имел доступ к главному телу страны.

А еще он затеял войну за профсоюзные здравницы. «Первое, что он сделал, став премьером полуострова, предложил президенту забрать у нас все санаторно-курортные учреждения Крыма... Знаете, что бывает с собственностью в руках государства? Она хиреет и, в конце концов, уходит к частному инвестору. Совершенно понятно, зачем нужны разговоры об отъеме этих объектов в пользу государства. Для того, чтобы потом спокойно принять решения по судьбе этой собственности самим. И принять лично в свою пользу», – говаривал как-то глава Федерации профсоюзов Украины Василий Хара…

В чиновничьей среде шушуканье. Кто заменит Джарты? Слово – крымским экспертам.

Леонид Грач, лидер Коммунистической партии рабочих и селян:

ДЛЯ КРЫМА ПРОИЗОШЛО ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЛА

Смерть Василия Джарты – потеря для близких, а для Крыма, может быть, это прозвучит огульно, – избавление от зла. В Крыму закончилась «эра Джарты»: эра беспредела, которая, по сути, исковеркала всё – и политическую, и экономическую, и газовую сферы. Мелкий и средний бизнес устал от коррупции и передела собственности, которые культивировала завозная команда.

Джарты для себя придумал вот это «Крым – жемчужина Украины», но ничего же не было сделано и не могло быть сделано! Реформа была одна, если ее реформой можно назвать, это – перераспределение политического поля, это была правовая ахинея, антидемократическая, когда исполнительный орган власти, коим является Совет министров, формируемый и подчиняемый Верховному совету Крыма, на самом деле подчинил Верховный совет себе и диктовал свои условия.

Сегодня крымский политикум имеет шанс заявить о том, что он крымская элита, а не мальчики на побегушках на коротком поводке. Если он этого не сделает, его снесет через пару лет с политической авансцены сама жизнь и народ.

Для президента есть шанс выйти из этого пике, в которое завели Крым, путем компромиссного подхода к назначению нового премьер-министра автономии. Джарты прикрывался личными взаимоотношениями с президентом Украины. Теперь других, как я понимаю, людей из этой когорты нет. А из тех возможностей, которые могли бы быть компромиссными, я бы назвал Владимира Яцубу (ныне глава Севастопольской администрации. – Авт.). Более-менее компромиссная фигура.

Мустафа Джемилев, председатель Меджлиса крымскотатарского народа:

САМЫМ ГЛУПЫМ БЫЛО БЫ РЕШЕНИЕ НАЗНАЧИТЬ МОГИЛЕВА

Время пребывания Василий Джарты во главе правительства автономной республики, конечно, не останется бесследным. Он был неординарной, яркой, волевой фигурой. Со многими его решениями можно было не соглашаться, но он руководствовался принципами. В нем были качества, которые, к сожалению, не присущи многим политическим деятелям Украины: мужество, принципиальность, умение принимать решения вне зависимости от конъюнктуры. Как, скажем, было с Соборной мечетью. Он прекрасно знал, какой будет лай со стороны шовинистической прессы, со стороны всякого рода сброда, который хочет здесь межнациональную рознь, но, тем не менее, принял решение. Довольно конструктивно он начал вести диалог по решению земельных проблем, и уже намечались какие-то конкретные шаги выхода из этого тупика…

Если Киев хочет оставить здесь, в Крыму, макеевский «десант», то, видимо, поставят кого-либо из них, по всей видимости, Бурлакова (ныне первый вице-премьер автономии. – Авт.).

А если руководствоваться другими соображениями, то не обязательно привозить из-за пределов Крыма, ведь и здесь достаточно много специалистов, которые могли бы справиться с полномочиями главы правительства.

Самым глупым было бы решение прислать сюда Могилева (ныне министр внутренних дел Украины. – Авт.). Это было бы похоже на провокацию. Человека, натворившего столько всего отрицательного в Крыму и наговорившего гадостей в прессе о не только крымских татарах, но и всех депортированных народах, ставить во главе правительства выглядело было крайне неумным.

Я не думаю, что Присяжнюк (ныне губернатор Киевщины. – Авт.), если у него будут спрашивать, согласится покинуть Киевскую область и переместиться сюда. Хотя, конечно, если Янукович скажет, тот пойдет и на подводный флот.

Александр Форманчук, политолог:

ОН ВЫСТРАИВАЛ РЕЖИМ ВЕЧНОЙ ВЛАСТИ

Джарты был классическим воплощением человека, которому удалось на крымском уровне выстроить режим вечной власти, ставший продолжением той вертикали, которую выстраивал в стране президент Янукович. Если помнить о том, что президентский срок продлится до 2015 года, то в Крыму после безвременной кончины Василя Георгиевича сохранится инерция того режима, который он воплощал. Преемником Джарты станет человек, которого определит президент и который будет продолжать то, что делал Василий Георгиевич. Резких перемен во властных крымских эшелонах не последует.

Возможно, у кого-то в крымском политикуме могут возникнуть иллюзии, что сегодня можно отреваншироваться. Но реванша быть не может априори. Джарты ускорил банкротство тех политических сил в Крыму, которые сами по себе отмирали, но еще пытались шевелиться.

Андрей Никифоров, политолог:

КАНДИДАТУР МНОГО, НО МНЕНИЯ КРЫМЧАН НИКТО СПРАШИВАТЬ НЕ БУДЕТ

Кандидатов превеликое множество. На одной руке пальцев не хватит перечислять тех, кто рассматривается как реальные кандидатуры. Говорят активно о нынешнем министре внутренних дел Анатолии Могилеве. Поскольку в Крыму сейчас очень много выходцев из Макеевки, они выдают желаемое за действительное. Могилев тоже из Макеевки, и им хотелось бы, наверное, чтобы ими руководил их земляк. Есть кандидатура господина Яцубы, который появился в Крыму, когда у Джарты начались проблемы со здоровьем, многие видели в нем такого, скажем, дублера Джарты. Есть Бурлаков, который вот уже полгода с перерывами на возвращение Джарты из мест лечения руководит, по сути, крымским правительством. Я не думаю, что это – центральная фигура, но, тем не менее, если не будет достигнуто определенности, то не исключено, что на этой кандидатуре могут остановиться. Есть кандидатура господина Присяжнюка. Одним словом, есть из кого выбирать. Мнения крымчан, даже крымских политиков, при этом выборе учтены не будут абсолютно точно. Это назначение всецело находится в руках, прежде всего, президента Украины.

Впервые назначение премьер-министра Крыма будет осуществляться по закону Украины, до этого существовали определенные нормы, теперь они регулируются законом. Так что, поглядывая в закон, все это можно сделать в сроки, аккуратно и по всем правилам.

Вера Стриж, Крым