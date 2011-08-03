Краевед снимал порно с детьми и организовывал секс-туры в Крым

Сотрудники милиции задержали 54-летнего жителя Симферополя, который снимал обнаженных детей, выставлял их фото и видео в Интернете и организовывал для иностранцев эротические туры на полуостров, а также одного из его клиентов - подданного Великобритании, сообщила пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

«Мужчина имеет научную степень, преподавал в крымских вузах, на его счету множество научных публикаций, книг и статей в области краеведения, экологии, отдыха и туризма», - говорится в пресс-релизе.

Правоохранители пока установили личности пятерых юных порноактеров, им 10-15 лет. Все дети из неполных семей. Мальчики позировали обнаженными за мороженое, игрушки, походы в кафе и Интернет-клубы, за оплату мобильной связи и катание на аттракционах. Старшим подросткам порнорежиссер платил от 500 до 700 долларов за фильм, сам при этом получал за детское порно по несколько тысяч долларов.

Фото обнаженных детей и видеофильмы с участием несовершеннолетних крымчанин выкладывал на продажу на сайте, который сам же и создал. Ресурс был ориентирован на иностранного пользователя и размещался на канадском сервере, то есть закрыт для просмотра в Украине и России. Кроме того, на сайте указывались контактные телефоны, по которым заинтересовавшиеся детским порно иностранцы могли связаться с режиссером и заказать организацию фото- или видеосессии в Крыму.

«Иностранец мог "заказать" понравившихся мальчиков, что называется, вживую, при этом он оплачивал все организационно-транспортные расходы. По его желанию, к примеру, могли организовываться встречи с детьми на берегу моря, нудистских пляжах, в саунах, в разных живописных уголках Крыма», - сказано в пресс-релизе.

Один из таких заказчиков был недавно задержан в Крыму. Подданный Великобритании живет в Австралии, ему за 50. Австралиец приехал на полуостров со своей видеокамерой, фотоаппаратом и ноутбуком, он не только заказывал место съемки, но и участвовал в них, а также сам записывал детей на камеру.

Иностранцу в настоящее время вменяются действия, предусмотренные ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или до трех лет тюрьмы.

Крымские правоохранители уведомили о задержании иностранца консульство Австралии в Украине. На днях турист общался по телефону с послом.

Задержанный крымчанин, отец двоих взрослых детей, в содеянном признался и раскаялся. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 301 УК Украины - изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов. Санкция статьи - от пяти до десяти лет тюрьмы.