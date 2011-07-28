Мужчина сутки лежал без движения, сорвавшись со скалы на Фиоленте

Севастопольские горноспасателя в среду спасли двух человек, которые упали со скал в районе мыса Фиолент в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Так, 30-летний мужчина сорвался со скалы, высота которой в пресс-релизе не указана, и почти сутки пролежал без движения, находясь в тяжелом состоянии. Его нашли туристы и сообщили в МЧС. Отдыхающему поставили капельницу и наложили шины на ноги.

Тем временем, 25-летняя женщина упала с пятнадцатиметровой высоты на пологий склон, сломав руку и нос и получив черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника. Её друзья сообщили о случившемся по номеру "101", после чего оказали первую медицинскую помощь: наложили на руку шину с помощью подручных средств. Горноспасатели приехали через 20 минут после вызова. Они подняли жительницу Севастополя со склона и передали врачам "скорой помощи".