Экс-депутат парламента Крыма приговорен к 8 годам тюрьмы за аферу с вкладами

Киевский райсуд Симферополя приговорил двух руководителей кредитного союза «Южный» - бывшего депутата Верховной рады Крыма Сергея КАЗАЧЕНКО и гендиректора Южной энергетической компании Валерия ВОЛКОВА - к 8 и 7 годам тюрьмы соответственно за аферу с вкладами, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Им предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса - завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные в крупных размерах.

По делу проходили еще два бывших руководителя союза «Южный». Их обвиняли по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Они приговорены к трем годам лишения свободы условно.

«Пострадавшими признаны около 1 400 человек. Удалось доказать, что должностные лица КС «Южного» похитили денежные средства на сумму 4 миллиона 31 тысяча гривен», - говорится в пресс-релизе.

Хотя общая сумма ущерба, заявленного истцами, составила более 65 миллионов гривен.

Суд также постановил взыскать с подсудимых 4 миллиона гривен в счет погашения нанесенного вкладчикам ущерба и решил лишить ВОЛКОВА имущества.

Пострадавшие собираются обжаловать вынесенное 25 июля решение суда, поскольку не довольны им.

Кредитный союз «Южный» создан в 2001 году, активные действия по приему вкладов предпринимал с 2006 по 2008 год. Осенью 2009 года в милицию стали поступать обращения недовольных вкладчиков. Они заявили, что внесли в кредитный союз деньги - и не получили ни дивидендов, ни вкладов. Весной 2010 года возбуждено уголовное дело. В афере подозревались четыре человека, которые сменяли друг друга на руководящих должностях в союзе «Южный». Летом 2010 Киевский райсуд постановил взять под стражу КАЗАЧЕНКО и ВОЛКОВА.