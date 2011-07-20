Джей Ло пела в Крыму для сына узбекского магната (фото)

Мировая звезда выступила в Ялте на свадьбе (видео тут).

Узбекский бизнесмен Азам Асланов не поскупился на свадьбу любимого сына Амона, ведь выступление латино-американской красотки стоило ему ни много ни мало миллион долларов.

- Вы счастливы? - кричала Дженнифер со сцены. - Я счастлива, потому что я сегодня здесь, с вами!

Для состоятельной публики в этот вечер пели только самые дорогие звезды - Николай Басков и Максим Галкин. Последний, кстати, вел это мероприятие с обворожительной Лерой Кудрявцевой. Шоумен не переставая поздравлял молодых на узбекском языке.

- Я почему так много по-узбекски говорю?, - спрашивал у аудитории Галкин, - У меня самого корни оттуда! А еще же у меня дочь есть - она литовка вообще. Сейчас, если у Никиты Преснякова родится ребенок, я буду самым молодым прадедушкой, - разоткровенничался Максим под смех из зала, - Давайте выпьем за молодых и их счастье!

На празднике также были замечены депутат Госдумы Артур Чилингаров с семьей и певица Слава.

Специально для торжества в парке «Айвазовский», который находится в 15 км от Ялты, построили огромный дворец прямо на волнах Черного моря.

Замок возводили в течение 60 дней на деревянных подмостках. Руководил строительством известный в России и Украине художник и сценограф Борис Краснов.

Перед свадьбой парк "Айвазовский" закрыли для обычных посетителей на четверо суток. Весь берег перед дворцом застелили красной ковровой дорожкой.

Среди трехсот гостей, приглашенных на праздник, были замечены Тельман Исмаилов и Сулейман Керимов, которые приехали поздравить сына хорошего знакомого и партнера по бизнесу. Однако в итоге были окружены звездами отечественного шоу-биза.

Николай Басков, например, весь вечер не отпускал от себя Тельмана Исмаилова. Бывший владелец «Черкизона» за светской беседой с удовольствием подливал в бокал «золотого голоса России» алкоголь.

Свадьбу обслуживали 100 приглашенных официантов. Проникнуть на торжество, не имея приглашения, было практически невозможно, ведь территория была оцеплена несколькими кордонами на земле, а с воздуха безопасность молодоженов и их гостей охраняли вертолеты.

Но выступление мировой звезды чуть не сорвалось - за пятнадцать минут до выхода на сцену в гримерке Дженнифер внезапно погас свет. Виной всему - перебои с электричеством на побережье.

- Мы очень испугались, однако наша гостья отнеслась к ситуации с юмором, - поделились c Life News организаторы мероприятия. - Пришлось поставить по всей комнате свечи, и макияж артистке заканчивали наносить уже в полутьме.

Завершился первый день свадебной феерии грандиозным салютом с установленной в море платформы, который длился целых пятнадцать минут.

Когда гости под утро разъехались по гостиницам, во дворце остались только самые близкие родственники бизнесмена Асланова. По узбекскому обычаю, на второй день торжества, родных ждал так называемый свадебный плов.

Life News Online