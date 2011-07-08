Высший хозсуд закрепил за селянами землю бывшего колхоза в Крыму

Высший хозяйственный суд Украины закрепил за жителями бахчисарайских сел Береговое, Вилино и Песчаное право собственности на земли, которые принадлежали ранее колхозу имени ХХ съезда КПСС, сочтя необоснованными претензии агрофирмы «Крым» на участки, сообщила УНИАН одна из пайщиц.

Судебные тяжбы за землю шли около шести лет.

Агрофирма - преемник колхоза, ссылаясь на государственный акт о праве собственности на землю, выданный сельскохозяйственной артели в 1969 году, считает себя владельцем земли на территории Песчановского и Вилинского сельских советов.

Селяне заявляли, что агрофирма пытается отобрать у них паи, которые они получили после развала колхоза. Люди проводили акции протеста и обращались к властям всех уровней. На стороне пайщиков была прокуратура Крыма.

Из-за претензий агрофирмы земли могли лишиться 1,5 тысячи человек.