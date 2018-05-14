Сколько стоит здоровье депутата

Народные депутаты по два раза в год успевают отдохнуть в крымских санаториях Верховной Рады. Для них это почти бесплатное удовольствие – государство компенсирует народным избранникам значительную часть стоимости путевки

Аппарат Верховной Рады предоставил «Делу» информацию о количестве народных депутатов, которые отдыхают в санаториях парламента на крымском побережье. Данные, полученные из парламента, свидетельствуют, что члены парламента не пренебрегают хорошим отдыхом.

На балансе Управделами Верховной Рады находятся два престижных крымских санатория, где отдыхают народные избранники: комплекс «Дюльбер» и санаторий «Нижняя Ореанда».

Комплекс «Дюльбер» – это круглогодично функционирующая здравница Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины, созданная на базе дворцового комплекса династии Романовых. Санаторный комплекс расположен в 16 км от Ялты и включает три отделения: санаторий «Дюльбер», дача «Мисхор», санаторий «Морской прибой». Дворец «Дюльбер» был построен в 1895-1897 годах для князя Петра Романова (дяди последнего российского императора Николая II). В советское время во Дворце отдыхали руководящие партийные деятели СССР и других социалистических стран.

Санаторий «Нижняя Ореанда» расположен на месте старинного ландшафтного парка под Ялтой, который был заложен по приказу Александра III в 1856 году. Отсюда в 1904 году была проложена «Царская тропа» для пеших прогулок в Ливадийский дворец, летнюю резиденцию Николая II. Здесь так же, как и в «Дюльбере», отдыхала номенклатура СССР и важные гости из-за рубежа.

Каждое из этих курортно-лечебных заведений пользуется большим спросом у народных избранников.

Как сообщили «Делу» в Аппарате Верховной Рады, в 2009 году народные депутаты посещали санаторный комплекс «Дюльбер» 347 раз, санаторий «Нижняя Ореанда» – 139 раз.

Таким образом, общее количество посещений народными депутатами двух здравниц в 2009 году составило 486 раз, что превышает число парламентариев (450 человек). Это означает, что отдельные народные избранники на протяжении года успевают неоднократно побывать на престижных крымских курортах.

В 2010 году наплыв депутатов в Крым уменьшился – санаторный комплекс «Дюльбер» посетили 222 члена Верховной Рады, санаторий «Нижняя Ореанда» – 119 нардепов.

В 2011 году по состоянию на 16 июня успели посетить крымские здравницы парламента 39 народных избранников.

Сколько стоит здоровье депутата

На финансовую поддержку санаторно-курортного комплекса парламента из госбюджета в 2011 году предусмотрено 7,2 млн. грн. Кроме того, в этом году государство оплачивает каждому депутату часть стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в размере 5 тыс. грн.

К этим расходам следует добавить материальную помощь для членов парламента – ежегодно каждый из них получает на свое оздоровление пособие в размере двух зарплат – приблизительно 35 тыс. грн.

Если суммировать все перечисленные расходы госбюджета на здоровье членов парламента, то по итогам года общая сумма может превысить 25 млн. грн.

При этом Аппарат Верховной Рады оставил без внимания просьбу «Дела» предоставить поименный список народных депутатов, которые пользуются услугами парламентских санаториев.

Федор Орищук, газета «Дело»