По факту захвата трех корпусов санатория в Крыму завели дело

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении трех человек, которые в 2005-2006 годах присвоили имущество санатория «Ясная поляна», стоимостью почти девять миллионов гривен, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлены личности рейдеров, которые, действуя в составе организованной группы, с помощью сфальсифицированного судебного решения оформили за своей фирмой право собственности на три корпуса санатория "Ясная поляна" закрытого акционерного общества "Укрпрофздравница"», - говорится в пресс-релизе.

Их действия квалифицированы как мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, и легализация имущества, полученного преступным путем.

Название фирмы представитель прокуратуры уточнить не смог.

Прокуратура в первой половине июня возбудила десять уголовных делпо фактам незаконных операций с имуществом и землей пансионатов и санаториев «Укрпрофздравницы».