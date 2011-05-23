Украинско-российские учения "Фарватер мира" открылись в Севастополе

Украинско-российские учения «Фарватер мира-2011» будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и Украины, заявил командующий Черноморским флотом РФ, руководитель учений (по принципу ротации) вице-адмирал Владимир КОРОЛЁВ.

«Фарватер мира-2011» будет способствовать дальнейшему повышению морской, полевой и летной выучки военнослужащих Черноморского флота РФ, Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими братскими народами», - сказал КОРОЛЁВ в Севастополе во время торжественного построения и митинга по случаю открытия учений..

КОРОЛЁВ также отметил, что между ЧФ России и ВМС Украины сложились хорошие традиции взаимодействия при совместном проведении профессиональных праздников - Дня ВМФ России и Дня флота Украины, Дня защитника Отчизны и других праздников и памятных дат в истории обеих стран.

КОРОЛЁВ заявил, что формат учений значительно расширяется: в этом году задействованы значительные силы с обеих сторон - более 15 надводных кораблей и судов, 10 самолетов и вертолетов, свыше 50 единиц бронетехники, силы обеспечения.

Темой учений, которые продлятся по 27 мая, является проведение международной миротворческой операции в кризисном районе.

Украинско-российские учения серии «Фарватер мира» проводились в 1997, 1999, 2001, 2003 и в 2010 годах (в прошлом году - в формате командно-штабных учений, без фактического привлечения сил). В 2010 году руководители военных ведомств Украины и России приняли решение о ежегодном проведении «Фарватера мира».