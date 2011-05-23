Незаконная аренда 37 га земли закончилась уголовным делом
17:05, 23 мая 2011Крым
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Ущерб - 0,2 млн гривен
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту неправомерной передачи в аренду физическому лицу 37 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Нижнегорском районе Крыма, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что должностные лица сельхозпредприятия, злоупотребляя служебным положением, распорядились землями, которые не находились в их пользовании. По расчетам специалистов, причиненный государству ущерб составляет более 200 тысяч гривен», - говорится в пресс-релизе.
Ведется следствие.
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